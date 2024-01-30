В Канаде не согласились с решением ISU отдать России бронзу Олимпиады
Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разочарована решением Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу перераспределения медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте Skate Canada.
«Skate Canada категорически не согласна с позицией ISU по этому поводу и рассмотрит все варианты обжалования этого решения», — говорится в сообщении.
Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг, а после этого ISU аннулировал ее результаты на Играх-2022. В результате золото получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза.
Сборная Канады заняла в командном турнире четвертое место. ISU после удаления результатов Валиевой не пересчитал командные баллы для тех спортсменок, которые шли за ней. В противном случае канадцы были бы в медалях.
В Олимпийском комитете России (ОКР) уже заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU.
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