Песков: в Кремле не принимают решение CAS о дисквалификации Валиевой

В Кремле заявили о несогласии с решением о дисквалификации Валиевой

Пресс-секретарь президента заявил, что нужно мобилизовать все возможности для дальнейшей защиты российских спортсменов

Камила Валиева (Фото: David Ramos / Getty Images)

В Кремле не принимают решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил, а также решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золота Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире фигуристов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков.

«Мы не согласны с этими решениями — ни с решением суда, ни с решением федерации. Мы их не принимаем», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Он добавил, что со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу. «Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», — отметил Песков.

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