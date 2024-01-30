В Кремле заявили о несогласии с решением о дисквалификации Валиевой
В Кремле не принимают решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил, а также решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золота Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире фигуристов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков.
«Мы не согласны с этими решениями — ни с решением суда, ни с решением федерации. Мы их не принимаем», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Он добавил, что со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу. «Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», — отметил Песков.
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