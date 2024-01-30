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России присудили бронзу ОИ-2022 вместо золота после отстранения Валиевой

России присудили бронзу Олимпиады вместо золота после дисквалификации Валиевой
ISU принял решение вычесть баллы Валиевой, которые та заработала в короткой и произвольной программах командного турнира. На первое место переместилась сборная США, на второе — Японии
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российским фигуристам присудили бронзовую медаль командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после дисквалификации за допинг Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил дисквалифицировать Валиеву на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин и лишить всех завоеванных с того момента наград.

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Камила Валиева

ISU принял решение аннулировать результаты Валиевой в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Из-за этого сборная России (выступала на Играх как команда Олимпийского комитета России) откатилась на третье место (54 очка). Золотые медали теперь получит сборная США (65), серебряные — команда Японии (63).

Таким образом, бронзовые медали турнира получат россияне Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивная пара), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Олимпийскими чемпионами Пекина в командном турнире станут американцы Нейтан Чен, Винсент Чжоу, Карен Чен, Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (спортивная пара), Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, а также Мэдисон Чок и Эван Бейтс (танцы на льду).

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Камила Валиева

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Кроме того, были аннулированы результаты Валиевой в личном турнире Олимпиады — четвертое место — и на чемпионате Европы 2022 года, который она выиграла. Чемпионкой Европы признали россиянку Анну Щербакову, серебро получит другая россиянка — Александра Трусова, а бронзу — бельгийка Луна Хендрикс.

«ISU приветствует решение CAS и твердо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет, и будет продолжать прилагать усилия по поддержанию честной конкуренции. ISU находится в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК) и соответствующими федерациями — членами ISU в отношении реализации этого решения», — говорится в сообщении.

После победы россиян в командном турнире на Олимпиаде в Пекине стало известно, что еще в декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, но проверку задержала лаборатория в Стокгольме. Россиянке тогда позволили выступить в личном турнире, а церемонию награждения по итогам командного турнира в Пекине решили не проводить до окончательного решения по делу.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева допинг Марк Кондратюк Анастасия Мишина Александр Галлямов Виктория Синицина Никита Кацалапов
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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