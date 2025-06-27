Исполком МОК рассмотрит вопрос восстановления ОКР в сентябре

В 2023 году МОК отстранил Олимпийский комитет России за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После принятия в декабре 2024-го нового устава регионы больше членами ОКР не являются

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) в сентябре. Об этом «Матч ТВ» рассказал министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«Вопрос восстановления ОКР будет рассмотрен исполкомом МОК в сентябре, юридически наша позиция безупречна, это признано десятком швейцарских адвокатов», — сказал Дегтярев.

По словам Дегтярева, ОКР вскоре после вступления Кирсти Ковентри в должность президента МОК получил ответ по запросу о восстановлении статуса ОКР. «МОК уже направил наш запрос в свою юридическую комиссию, которая должна представить заключение по этому вопросу в исполком МОК. Это большой прогресс, на фоне нелепых заявлений прежних функционеров вроде «мяч на стороне русских», — сообщил глава ОКР.

Ковентри вступила в должность президента МОК 23 июня.

Исполком МОК 12 октября 2023-го отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов регионов, которые присоединились к России в 2022 году, — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Апелляцию в CAS ОКР проиграл.

В феврале 2025 года Дегтярев заявил, что согласно новому уставу ОКР ни один из региональных олимпийских советов больше не является членом организации, поэтому у МОК уже нет формальных причин для отстранения комитета. Томас Бах, уже экс-глава МОК, в марте заявил о «мяче на стороне ОКР» в вопросе восстановления. В апреле Дегтярев прогнозировал восстановление ОКР в течение двух-трех месяцев.