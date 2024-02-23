CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на отстранение в МОК
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства. Об этом сообщается на сайте CAS.
«Панель CAS, рассматривавшая это дело, отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности», — говорится в решении.
Стороны в течение 30 дней могут подать апелляцию в Верховный суд Швейцарии.
Исполком МОК 12 октября 2023-го принял решение отстранить ОКР до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов регионов, которые присоединились к России в сентябре 2022 года, — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
На действия ОКР в МОК пожаловался Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины. МОК счел действия ОКР нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины.
В ОКР санкции МОК назвали контрпродуктивными и подали апелляцию в CAS.
Глава ОКР Станислав Поздняков говорил, что новые регионы приняли в состав организации не ради ссоры с МОК, и напомнил, что олимпийские советы Крыма и Севастополя давно вошли в ОКР.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов на этих территориях. 30 сентября 2022-го были подписаны договоры о принятии новых субъектов, затем их одобрили Госдума и Совет Федерации. 4 октября Владимир Путин подписал закон о ратификации договоров. Позже российский президент заявлял, что вопрос принадлежности этих территорий закрыт.
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