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CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на отстранение в МОК

CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о временном отстранении в МОК
В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Фото: imago / sportfotodienst / Global Look Press
Фото: imago / sportfotodienst / Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства. Об этом сообщается на сайте CAS.

«Панель CAS, рассматривавшая это дело, отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности», — говорится в решении.

Стороны в течение 30 дней могут подать апелляцию в Верховный суд Швейцарии.

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Исполком МОК 12 октября 2023-го принял решение отстранить ОКР до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов регионов, которые присоединились к России в сентябре 2022 года, — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

На действия ОКР в МОК пожаловался Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины. МОК счел действия ОКР нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины.

В ОКР санкции МОК назвали контрпродуктивными и подали апелляцию в CAS.

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Глава ОКР Станислав Поздняков говорил, что новые регионы приняли в состав организации не ради ссоры с МОК, и напомнил, что олимпийские советы Крыма и Севастополя давно вошли в ОКР.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов на этих территориях. 30 сентября 2022-го были подписаны договоры о принятии новых субъектов, затем их одобрили Госдума и Совет Федерации. 4 октября Владимир Путин подписал закон о ратификации договоров. Позже российский президент заявлял, что вопрос принадлежности этих территорий закрыт.

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