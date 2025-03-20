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Какова позиция нового президента МОК Ковентри по России

Кирсти Ковентри стала новым президентом МОК. Какова ее позиция в отношении России — об этом в материале «РБК Спорт»
Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри (Фото: Mark Metcalfe / Getty Images)

Двукратная чемпионка и семикратная медалистка Олимпийских игр по плаванию Кирсти Ковентри избрана десятым президентом МОК. Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту. Из девяти предыдущих президентов только один не представлял Европу.

Ковентри во время предвыборной кампании, в отличие от конкурентов, практически не затрагивала тему участия россиян в Олимпиаде.

«Наш долг как МОК — обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в Играх. Это превыше всего остального, — сказала она. — Это будет выглядеть по-разному для разных спортсменов. Но в конечном итоге я верю, что нам нужно найти целостный способ решения проблем спортсменов из конфликтных зон».

Она рассказала о своем опыте выступления за Зимбабве в то время, когда страна переживала политические потрясения и находилась под международными санкциями.

«Международному сообществу было бы очень легко не позволить нам принять участие [в турнирах]. Я смотрю на это и думаю: какой была бы моя жизнь сегодня? Я благодарна, что меня не привлекли к ответственности за то, что делали лидеры и правительства», — добавила она.

Ковентри была сторонницей отмены решения об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, принятого из-за начала боевых действий на Украине в 2022 году. И одной из первых в МОК она приветствовала решение допустить россиян к Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов.

«Со мной, конечно, консультировались, и я общалась со многими спортсменами и членами. Учитывая, как президент [Томас Бах] решил провести эти консультации, я думаю, это необходимое решение», — сказала Ковентри, в то время председатель комиссии спортсменов МОК, в феврале 2023 года в интервью insidethegames.

Семикратная олимпийская медалистка по плаванию из Зимбабве отметила, что это решение соответствует олимпийским ценностям.

«Спорт должен объединять людей и дарить надежды, а мы немного это утратили, — отметила она в интервью Reuters. — Мы потеряли немного уважения друг к другу. Мы потеряли доверие, необходимое для ведения диалога».

Также в бытность главой комиссии спортсменов Ковентри поддержала решение WADA в 2018 году снять отстранение с РУСАДА до получения базы данных. И выступила против повторения массового недопуска российских спортсменов, как это было на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (туда из-за допингового скандала не смогли поехать около 100 россиян).

«Я понимаю недоверие, понимаю разницу во мнениях, но, если мы все будем работать над достижением одной и той же цели, возможно, мы сможем достичь ее быстрее, — сказала она. — Никто не хочет, чтобы в Токио-2020 произошло то же самое, что и в Рио. Я не думаю, что это было бы хорошо для спорта в целом, а не только для Игр».

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