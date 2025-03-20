Какова позиция нового президента МОК Ковентри по России
Двукратная чемпионка и семикратная медалистка Олимпийских игр по плаванию Кирсти Ковентри избрана десятым президентом МОК. Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту. Из девяти предыдущих президентов только один не представлял Европу.
Ковентри во время предвыборной кампании, в отличие от конкурентов, практически не затрагивала тему участия россиян в Олимпиаде.
«Наш долг как МОК — обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в Играх. Это превыше всего остального, — сказала она. — Это будет выглядеть по-разному для разных спортсменов. Но в конечном итоге я верю, что нам нужно найти целостный способ решения проблем спортсменов из конфликтных зон».
Она рассказала о своем опыте выступления за Зимбабве в то время, когда страна переживала политические потрясения и находилась под международными санкциями.
«Международному сообществу было бы очень легко не позволить нам принять участие [в турнирах]. Я смотрю на это и думаю: какой была бы моя жизнь сегодня? Я благодарна, что меня не привлекли к ответственности за то, что делали лидеры и правительства», — добавила она.
Ковентри была сторонницей отмены решения об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, принятого из-за начала боевых действий на Украине в 2022 году. И одной из первых в МОК она приветствовала решение допустить россиян к Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов.
«Со мной, конечно, консультировались, и я общалась со многими спортсменами и членами. Учитывая, как президент [Томас Бах] решил провести эти консультации, я думаю, это необходимое решение», — сказала Ковентри, в то время председатель комиссии спортсменов МОК, в феврале 2023 года в интервью insidethegames.
Семикратная олимпийская медалистка по плаванию из Зимбабве отметила, что это решение соответствует олимпийским ценностям.
«Спорт должен объединять людей и дарить надежды, а мы немного это утратили, — отметила она в интервью Reuters. — Мы потеряли немного уважения друг к другу. Мы потеряли доверие, необходимое для ведения диалога».
Также в бытность главой комиссии спортсменов Ковентри поддержала решение WADA в 2018 году снять отстранение с РУСАДА до получения базы данных. И выступила против повторения массового недопуска российских спортсменов, как это было на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (туда из-за допингового скандала не смогли поехать около 100 россиян).
«Я понимаю недоверие, понимаю разницу во мнениях, но, если мы все будем работать над достижением одной и той же цели, возможно, мы сможем достичь ее быстрее, — сказала она. — Никто не хочет, чтобы в Токио-2020 произошло то же самое, что и в Рио. Я не думаю, что это было бы хорошо для спорта в целом, а не только для Игр».
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов