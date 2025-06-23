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Спорт ,  
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Томас Бах официально уступил пост главы МОК Кирсти Ковентри

Томас Бах официально уступил пост президента МОК Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри в марте выиграла выборы главы МОК, а в понедельник официально вступила в должность. Томас Бах передал бывшей пловчихе символический ключ от Олимпийского дома
Кирсти Ковентри и Томас Бах
Кирсти Ковентри и Томас Бах (Фото: XinHua / Global Look Press)

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри официально вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК). Специальная церемония передачи полномочий прошла в Лозанне.

Ковентри сменила на посту Томаса Баха, который руководил МОК с 2013 года. Представительница Зимбабве выиграла выборы, которые прошли в марте.

Бах вручил 41-летней Ковентри символический ключ от Олимпийского дома.

Ковентри поблагодарила Баха за его работу на посту и пообещала, что у нее будет лучшая команда.

Ковентри победила на Олимпиадах в Афинах и Пекине на 200-метровке на спине. Также на ее счету четыре серебра и одна бронза Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.

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