Глава МОК заявил о «мяче на стороне ОКР» в вопросе восстановления
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил на пресс-конференции, что контакты с Олимпийским комитетом России (ОКР) поддерживались все время, но ему пока нечего сообщить о восстановлении организации в правах.
Бах уточнил, что с российской стороной контактировали не на его уровне или уровне исполкома, а на рабочем уровне результатов нет.
По словам Баха, условия восстановления ОКР «очень четкие». «Они должны следовать правилам. Все в олимпийском движении, кто следует правилам и Олимпийской хартии, приветствуются, а те, кто не следует им, не приветствуются. Мяч на стороне Олимпийского комитета России», — сказал Бах.
МОК отстранил ОКР в 2023 году за включение в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярев 25 февраля заявил, что у МОК больше не осталось формальных причин для отстранения организации. По его словам, в принятом новом уставе региональные олимпийские советы больше не являются членами ОКР.
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