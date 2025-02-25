Дегтярев: после изменения устава ОКР у МОК не осталось причин для отстранения

Дегтярев заявил, что у МОК уже нет формальных причин для отстранения ОКР

В 2023-м МОК отстранил Олимпийский комитет России за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После принятия в декабре 2024-го нового устава регионы больше членами ОКР не являются

Михаил Дегтярев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

У Международного олимпийского комитета (МОК) больше не осталось формальных причин для отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), заявил в интервью Sports.ru министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

Согласно новому уставу ОКР, ни один из региональных олимпийских советов больше не является членом организации.

«В декабре был принят новый устав ОКР. Опубликован. Больше региональные олимпийские советы членами Олимпийского комитета России не являются. Число членов ОКР сокращено на 89 единиц. Это разговор на юридическом языке. Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана», — сказал Дегтярев.

По словам министра, причины отстранения ОКР устранены, о чем уже было сообщено в МОК. Ответа пока не было. «Придет. Также письма с требованием допустить наших олимпийцев до отбора направлены во все зимние международные федерации», — добавил Дегтярев.

Исполком МОК 12 октября 2023-го отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов регионов, которые присоединились к России в 2022 году, — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

На действия ОКР в МОК пожаловался Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины. МОК счел действия ОКР нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины.

В ОКР санкции МОК назвали контрпродуктивными и подали апелляцию в CAS, которую отклонили в феврале 2024-го.