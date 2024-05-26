Арест Промеса, «дырявый регламент» и другие скандалы сезона РПЛ

Завершился сезон Российской премьер-лиги, который запомнится не только удивительной победой петербургского «Зенита», но и многочисленными скандалами, связанными как с судьями, так и с игроками

Георгий Джикия (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Судейские скандалы

В конце июля ЦСКА одержал гостевую победу над грозненским «Ахматом» — 2:3. В этой встрече все голы были забиты с пенальти, а с поля было удалено три игрока. Но самым обсуждаемым событием стал эпизод в концовке первого тайма, когда арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА за фол Милана Гайича и показал ему желтую карточку. Игорь Акинфеев отразил удар, но после этого судья посмотрел повтор нарушения серба и изменил решение, удалив Гайича и позволив «Ахмату» перебить 11‑метровый, который реализовал Мохамед Конате.

После игры директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо назвал беспределом судейство матча и заявил, что клуб обратится в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК РФС) в связи с красной карточкой, показанной Гайичу. Позже в службе коммуникаций РФС заявили, что во время матча были проблемы со связью между судьями в поле и VAR‑центром в Москве, но все резонансные эпизоды «будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и экспертно‑судейской комиссией».

Через несколько дней после этого в департаменте судейства РФС заявили, что Безбородов совершил ошибку, разрешив «Ахмату» перебить пенальти и нарушив таким образом протокол VAR. После этого арбитр пять туров РПЛ не получал назначения на матчи.

В сентябре президент «Урала» Григорий Иванов на эмоциях заявил, что судей нужно утопить. Произошло это после матча против «Ростова» (2:2). В первом тайме судья Роман Галимов назначил в ворота «Урала» пенальти, на 79-й минуте прямую красную карточку получил футболист екатеринбургского клуба Андрей Егорычев.

По словам Иванова, после матча он разговаривал с руководителями российского футбола. «Мы после каждой игры пишем в ЭСК [экспертно-судейская комиссия]. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать? Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что еще делать? Все, что надо, я уже делаю, но никакого толка не вижу», — заключил Иванов, через некоторое время добавив, что он говорил «утрированно». В итоге его не дисквалифицировали.

Не только Иванов был взбешен той ситуацией, произошедшее раскритиковал и глава РПЛ Александр Алаев. Он заявил, что ЭСК в текущем составе себя дискредитировала. В ЭСК с оценкой Алаева не согласились и добавили: «если в текущих условиях появятся варианты привлечения еще нескольких авторитетных специалистов, то мы с удовольствием их рассмотрим».

В декабре КДК РФС дисквалифицировала главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова на два матча за оскорбительное поведение после матча с «Крыльями Советов». Поводом для этого стали слова тренера, который нецензурно оценил судейство матча во время флеш‑интервью в эфире «Матч ТВ».

«Мы вели в счете, неплохо проводили свои атаки, должны были доводить матч до победы, но то, что случилось в конце, здесь надо будет разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба. Потому что так судить, и то, что было в конце матча… Если это *** [бардак] нравится кому‑то, нам — нет», — сказал Галактионов. Через несколько дней его дисквалифицировали на два матча за эти слова.

Подкат Бериши в ноги Абаскаля

3 декабря 2023 года в Грозном в матче «Спартака» против местного «Ахмата» полузащитник хозяев Бернард Бериша во время празднования гола своей команды подбежал к скамейке соперника и прыгнул рядом с главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем. После этого испанский тренер толкнул в спину игрока, который упал на землю. Тренер «Спартака» в итоге был удален, а футболист «Ахмата» получил желтую карточку.

Инцидент активно обсуждался в соцсетях, пользователи и эксперты критиковали обе стороны. В итоге Абаскаль принес извинения «российскому футболу» за инцидент. Он заявил, что на его месте подобным образом отреагировал бы любой человек.

Арест Промеса

Самым громким скандалом года можно назвать арест одного из лучших футболистов РПЛ, атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Голландец в конце февраля не вернулся из ОАЭ после сборов команды: его задержали в аэропорту из-за ДТП, с места которого он скрылся. Однако потом отпустили, запретив покидать страну, но уже через две недели арестовали по запросу Нидерландов. На родине его ранее приговорили в совокупности к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина.

Дело Промеса о ДТП в Дубае, из-за которого он не смог покинуть страну, было закрыто в начале мая, но до сих пор он находится в ОАЭ. Генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев говорил, что клуб помогает Промесу чем может. При этом он добавил, что не хочет оценивать вероятность возвращения Промеса в Россию. Также спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отмечал, что полноценно заменить Промеса невозможно.

«Дырявый регламент»

В 17-м туре 3 декабря матчи ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит» прошли в условиях сильного снегопада. Тренер ростовчан Валерий Карпин назвал «дебилом» и «идиотом» того, кто разрешил играть в таких условиях, за что получил дисквалификацию и штраф 200 тыс. руб. Также в снегопад играли «Балтика» и «Спартак» в 16-м туре 25 ноября.

Через несколько недель Алаев на встрече с журналистами заявил, что регламент РПЛ является «дырявым». «Никто не мог прийти за час до матча, когда валил снег, и сказать: «Игры не будет». Ни судья, ни делегат, ни президент РФС, ни президент РПЛ», — сказал Алаев.

Он считает, что говорить о переходе на систему «весна‑осень» из-за этих игр «недальновидно». По его словам, РПЛ выступала против игры в снегопад, но судья может приостановить матч только после стартового свистка.

Контракт Джикии

Ведущий защитник «Спартака» Георгий Джикия в завершившемся сезоне потерял место в составе. Ситуация усугубилась еще и тем, что это был его последний год контракта с клубом. Почти весь сезон «красно-белые» заявляли, что обсудят с игроком новый контракт. В начале года агент Джикии Вадим Шпинев сказал «РБК Спорт», что он и Джикия почувствовали себя обманутыми из-за невыполнения руководством клуба обещания продлить контракт в январе.

Генеральный директор клуба Олег Малышев заявил, что футбольные агенты не могут ставить условия такому клубу, как «Спартак». «С Джикией мы находимся в рабочих отношениях. Он остается в клубе до лета и, надеюсь, поможет «Спартаку». Но скажу, что агенты не могут ставить условия такому клубу, как «Спартак», — сказал он.

В итоге клуб не стал предлагать новый контракт Джикии. Таким образом, футболист летом станет свободным агентом.

«Денежки Безрукова»

Игрок «Рубина» Руслан Безруков после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Шутка была произнесена в контексте того, что краснодарский клуб боролся с «Зенитом» за чемпионство.

Позже генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал открытие дела в комитете по этике РФС против Безрукова. Алаев, в свою очередь, заявил, что не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина», председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев сказал, что ему понравилась эта шутка, а вот президент РФС Александр Дюков назвал шутку недопустимой.

История с Безруковым вышла за пределы футбола. Комик Гарик Харламов пошутил, что кубанской команде надо случайно не отправить деньги актеру Сергею Безрукову, а певица Ольга Бузова заявила, что в случае длительного отстранения футболист может «заскочить в десятый сезон «Слова пацана». В итоге дело футболиста должно было быть рассмотрено 21 мая комитетом по этике, но заседание было перенесено.

Однако футболиста раньше всех наказала своя команда. «В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры», — говорилось в заявлении казанского клуба.