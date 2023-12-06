 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Абаскаль извинился перед российским футболом за инцидент в Грозном

Абаскаль объяснил стычку с игроком «Ахмата» реакцией нормального человека
Абаскаль считает, что на его месте подобным образом отреагировал бы любой человек
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль извинился за удаление в матче 17-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:2). Испанца цитирует пресс-служба клуба.

Матч прошел 3 декабря в Грозном. На 34-й минуте встречи полузащитник хозяев Бернард Бериша во время празднования гола своей команды подбежал к скамейке красно-белых и прыгнул двумя ногами вперед рядом с Абаскалем, после чего испанец толкнул в спину игрока, который упал на землю. Футболист получил желтую карточку, а тренер был удален.

В протоколе матча главный арбитр Евгений Кукуляк назвал причиной удаления Абаскаля агрессивное поведение и «физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры».

Абаскаль считает, что на его месте подобным образом отреагировал бы любой человек.

«Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону, — отметил он. — Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция».

«Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба «Спартак» и должен быть, конечно, выше этого, — добавил он. — И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол».

В соответствии с регламентом тренеру грозит дисквалификация до четырех матчей.

Программа развития РБК Pro Лидерство: как управлять командой и расти вместе с ней
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Футбол чемпионат россии по футболу спорт

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 99,13 (+0,56) Инвестиции, 05 дек, 17:18 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 91,58 (+0,91) Инвестиции, 05 дек, 17:18
Goal.com назвал Александра Головина русским волшебником Спорт, 14:17
Минцифры допустило отстрочку от армии для ИТ-специалистов без образования Общество, 14:17
Наиболее интересные научные инициативы российских ученых РБК и Росатом, 14:10
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 13:58
Президент Киргизии запретил подарки ему на день рождения Политика, 13:55
Лучшие вещи из кашемира и шерсти: 7 брендов Стиль, 13:54
Родственники заявили, что пилотов севшего в поле А320 попросили уволиться Общество, 13:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Режиссер Евгений Сангаджиев — о доверии, делегировании и успехе РБК Стиль, 13:50
Греф назвал преувеличением разговоры о пузыре в ипотеке Финансы, 13:48
FoodTech: в какие направления сейчас можно инвестировать Pro, 13:48
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 13:47
Бизнес и удовольствие: какие изменения появились в отельной индустрии Тренды, 13:46
Абаскаль извинился перед российским футболом за инцидент в Грозном Спорт, 13:46
В Непале задержали подозреваемых в вербовке в российскую армию Политика, 13:45