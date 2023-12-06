Абаскаль извинился перед российским футболом за инцидент в Грозном

Абаскаль считает, что на его месте подобным образом отреагировал бы любой человек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль извинился за удаление в матче 17-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:2). Испанца цитирует пресс-служба клуба.

Матч прошел 3 декабря в Грозном. На 34-й минуте встречи полузащитник хозяев Бернард Бериша во время празднования гола своей команды подбежал к скамейке красно-белых и прыгнул двумя ногами вперед рядом с Абаскалем, после чего испанец толкнул в спину игрока, который упал на землю. Футболист получил желтую карточку, а тренер был удален.

В протоколе матча главный арбитр Евгений Кукуляк назвал причиной удаления Абаскаля агрессивное поведение и «физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры».

Абаскаль считает, что на его месте подобным образом отреагировал бы любой человек.

«Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону, — отметил он. — Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция».

«Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба «Спартак» и должен быть, конечно, выше этого, — добавил он. — И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол».

В соответствии с регламентом тренеру грозит дисквалификация до четырех матчей.