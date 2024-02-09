В «Спартаке» отреагировали на слова агента Джикии о новом контракте
Футбольные агенты не могут ставить условия такому клубу, как «Спартак», об этом журналистам заявил генеральный директор команды Олег Малышев.
Ранее агент капитана «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев сказал «РБК Спорт», что он и Джикия почувствовали себя обманутыми из-за невыполнения руководством клуба обещания продлить контракт в январе.
«С Джикией мы находимся в рабочих отношениях. Он остается в клубе до лета и, надеюсь, поможет «Спартаку». Но скажу, что агенты не могут ставить условия такому клубу, как «Спартак», — сказал Малышев.
Джикия с начала сезона имеет большие проблемы с игровой практикой. С учетом матчей в РПЛ и Кубка России он провел за команду всего девять матчей.
Контракт Джикии с «красно-белыми» действует до конца мая 2024 года. Ранее 9 февраля он заявил, что останется в клубе до конца соглашения.
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