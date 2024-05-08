«Рубин» наказал футболиста за шутку про «денежки на карту»
«Рубин» принял дисциплинарные меры против полузащитника Руслана Безрукова за его шутку после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом сообщается на сайте казанского клуба.
Безруков после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб борется с петербургским за чемпионство.
«В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры», — говорится в заявлении «Рубина».
При этом не уточняется, какие именно дисциплинарные меры были приняты.
В «Рубине» заявили, что сожалеют о данной ситуации, вызвавшей столь широкий негативный резонанс. «Да, медийная активность футболистов — часть спортивного шоу, способ повысить интерес болельщиков к турниру. Однако есть темы, на которые нельзя шутить», — добавили в казанском клубе.
Глава РПЛ Александр Алаев говорил, что не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина», председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что ему понравилась эта шутка, а вот президент РФС Александр Дюков назвал недопустимой шутку игрока «Рубина».
Комитет по этике РФС собирается позднее оценить высказывания Безрукова.
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