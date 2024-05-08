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«Рубин» наказал футболиста за шутку про «денежки на карту»

«Рубин» наказал футболиста Руслана Безрукова за шутку про «денежки на карту»
После победы над «Зенитом» Руслан Безруков пошутил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». В «Рубине» заявили, что по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры, но не уточнили какие
Руслан Безруков
Руслан Безруков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Рубин» принял дисциплинарные меры против полузащитника Руслана Безрукова за его шутку после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Безруков после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб борется с петербургским за чемпионство.

«В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры», — говорится в заявлении «Рубина».

При этом не уточняется, какие именно дисциплинарные меры были приняты.

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В «Рубине» заявили, что сожалеют о данной ситуации, вызвавшей столь широкий негативный резонанс. «Да, медийная активность футболистов — часть спортивного шоу, способ повысить интерес болельщиков к турниру. Однако есть темы, на которые нельзя шутить», — добавили в казанском клубе.

Глава РПЛ Александр Алаев говорил, что не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина», председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что ему понравилась эта шутка, а вот президент РФС Александр Дюков назвал недопустимой шутку игрока «Рубина».

Комитет по этике РФС собирается позднее оценить высказывания Безрукова.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Рубин Казань
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