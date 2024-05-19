«Это огромная потеря». Что говорят об уходе Джикии из «Спартака»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия покинет команду в конце сезона. Контракт защитника, который перешел в московский клуб в декабре 2016 года, не будет продлен. Домашний матч «Спартака» 19 мая против «Рубина» станет для капитана прощальным на «Лукойл Арене» в качестве игрока «красно-белых».
Всего в составе московского он сыграл в 214 встречах и забил пять мячей. Со «Спартаком» 30-летний Джикия выиграл чемпионат России (2016/17), стал обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017). «РБК Спорт» собрал мнения экспертов об уходе капитана из клуба.
Реакция экспертов
Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»
«У Георгия были отличные результаты. Он имел значительную роль в клубе. Те редкие трофеи, которые достались «Спартаку» за эти годы, а именно — чемпионат и Кубок, это абсолютно полная заслуга Джикии. Та самая цементная оборона, которую он выполнял. Он молодец, отлично провел спартаковское время. Надеюсь, в другом клубе за пару лет ему также удастся ярко провести время. С того момента, как в начале сезона его посадили на лавку, можно было сразу констатировать, что в этом сезоне у «Спартака» ничего не получится. Так оно и вышло», — сказал Червиченко «РБК Спорт».
Леонид Федун, бывший владелец «Спартака»
«Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе. Могу сказать, что Георгий — очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок», — цитирует Федуна «Чемпионат».
Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна
«Мне очень жаль его. Я хорошо с ним знаком. И я знаю, как он был важен для «Спартака», — приводит слова Камоцци «СЭ».
Александр Соболев, нападающий «Спартака»
«Удачи, капитан, друг, лидер и человек с большой буквы! Когда я пришел в «Спартак», ты первый, кто встретил меня и помогал мне во всем. Помогаешь и по сей день не только мне, но и всему клубу. Ты сделал для этого клуба очень многое, ты выиграл все возможные трофеи. Для «Спартака» это огромная потеря — как игрока, так и личности» — написал в своем телеграм-канале Соболев.
Массимо Каррера, бывший главный тренер «Спартака»
«Мне очень жаль Георгия, потому что он не только отличный игрок, но и профессионал, и настоящий человек! Не буду вдаваться в решение клуба, правильно они поступили или нет. Скажу одно: я был счастлив тренировать и учить такого замечательного футболиста и отличного человека! Это легенда «Спартака»! У Джикии есть все качества, позволяющие играть ему и дальше на самом высоком уровне», — приводит слова Карреры Sport24.
Эдуард Мор, бывший защитник «Спартака»
«Георгий оставил большой след в истории «Спартака». Уходит целая эпоха. Все шло к тому, что он уйдет, но небольшая надежда была у всех, что он может остаться. Видимо, время Джикии в «Спартаке» подошло к концу», — сказал Мор «Чемпионату».
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