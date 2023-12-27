Глава РПЛ объяснил матчи в снегопад «дырявым регламентом»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил журналистам, что регламент турнира будет доработан после скандала вокруг матчей в сильный снегопад, передает корреспондент РБК.
В 17-м туре 3 декабря матчи ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит» прошли в условиях сильного снегопада. Тренер ростовчан Валерий Карпин назвал «дебилом» и «идиотом» того, кто разрешил играть в таких условиях, за что получил дисквалификацию и штраф 200 тыс. руб. Также в снегопад играли «Балтика» и «Спартак» в 16-м туре 25 ноября.
Алаев считает, что говорить о переходе на систему «весна‑осень» из-за этих игр «недальновидно». По его словам, РПЛ выступала против игры в снегопад, но судья может приостановить матч только после стартового свистка.
«Никто не мог прийти за час до матча, когда валил снег, и сказать: «Игры не будет». Ни судья, ни делегат, ни президент РФС, ни президент РПЛ», — сказал Алаев.
Глава лиги добавил, что нужно четко прописать, кто, как и на основании чего может перенести матч, а также подумать о болельщиках. «Нужно признать ошибку, что у нас дырявый регламент. Хотим исправить его в ближайшее время. Регламент позволяет расширить список форс‑мажоров», — отметил глава лиги.
Чемпионат РПЛ возобновится в марте.
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