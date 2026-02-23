Побег в лес и драка на хоккее. Самые громкие истории на Играх-2026

Олимпиада в Италии, проходившая с 6 по 22 февраля, подарила зрителям и болельщикам множество событий, которые тут же стали предметом обсуждений. Какие самые «безумные» ситуации произошли на Играх — в материале «РБК Спорт»

Игрок сборной Франции Пьер Кринон бьет канадского защитника Тома Уилсона в матче на Олимпиаде-2026 (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Судебное разбирательство после драки на олимпийском льду

Инцидент, произошедший с форвардом хоккейной сборной Франции Пьером Криноном на Олимпиаде, привел к возбуждению дела по обвинению в умышленном насилии.

В матче против канадской команды 15 февраля Кринон подрался с защитником Томом Уилсоном, после чего был отстранен до конца Игр. Причиной стало то, что игрок повалил оппонента на лед и продолжил его избивать. Оба хоккеиста получили по 27 минут штрафа и были удалены до конца встречи. Уходя с площадки Кринон начал демонстрировать провокационные жесты в сторону болельщиков канадской сборной.

За год до этого Кринон попал в похожую ситуацию в матче между «Греноблем» и «Анже». Тогда игрок в ходе драки избивал уже лежавшего на льду вратаря Мэтта О’Коннора, затем сорвал шлем и нанес несколько ударов по голове. Позже стало известно, что первоначальная жалоба голкипера на Кринона была отклонена. Но после похожей ситуации на Играх прокурор Гренобля принял решение возбудить дело по обвинению в умышленном насилии. Слушание состоится 27 мая.

В хоккее существует неписаное правило: нельзя бить упавшего соперника. Как только один из хоккеистов оказывается на льду, драка считается оконченной. Продолжение атаки в таком случае расценивается как неуважение и излишняя агрессия.

Рискнули здоровьем ради медалей

Американская лыжница Джессика Диггинс лежит после завершения соревнований из-за болей в ребрах (Фото: Alex Slitz / Getty Images)

Американская горнолыжница Линдси Вонн известна своим упорством: после тяжелейших травм она всегда возвращалась в большой спорт, даже если ей приходилось, например, заново учиться писать.

Незадолго до Олимпиады горнолыжница порвала переднюю крестообразную связку колена и повредила мениск. Обычно после таких травм восстановление занимает долгое время, и немногие спортсмены сразу возвращаются на старты. Тем более в дисциплине скоростного спуска, где скорость достигает 150 км/ч.

Несмотря на это, американка отправилась на олимпийские соревнования. В первом же заезде она неудачно выступила, упав на огромной скорости. Ее эвакуировали вертолетом, после чего провели четыре операции из-за перелома большеберцовой кости.

Похожая ситуация произошла с соотечественницей Вонн — лыжницей Джессикой Диггинс. Девушка сломала бедро 7 февраля после соревнований по скиатлону. Как она рассказывала, «в пылу борьбы» боль приглушалась, но по окончании гонки она почувствовала ее в полной мере.

Однако спортсменка все же решила выйти на старт личного спринта в классическом стиле 10 февраля, где заняла восьмое место. Через два дня, несмотря на острую боль, лыжница вышла на старт индивидуальной гонки на 10 км свободным стилем, где завоевала бронзу. Как только Диггинс пересекла финишную черту, она упала и закричала от боли.

«Я так горжусь собой за то, что просто добралась до финиша! И так рада, что моих сил хватило на бронзовую награду. Я выкладывалась максимально на каждом метре дистанции», — сказала Диггинс после финиша.

«Побег» в лес норвежского лыжника

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт уходит в лес во время соревнований (Фото: Alexis Boichard / Agence Zoom / Getty Images)

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт привлек к себе особое внимание на Олимпиаде в Италии. Во время первой попытки в слаломе он лидировал, однако не сумел завершить дистанцию, зацепив ворота во втором заезде. Не справившись с эмоциями, лыжник отбросил палки, снял лыжи, перелез через ограждение трассы и ушел в лес. Там он упал на склоне и пролежал около семи минут, пока к нему не подошли фотографы.

К Макграту также направились врач и полицейский, которые уговаривали его спуститься. Во время разговора норвежец воткнул свой шлем в сугроб. Позднее его отвезли к финишу на снегоходе, откуда он сразу же покинул место проведения соревнований.

Спортсмен выступал с траурной повязкой. Причиной его эмоционального ухода в лес стала смерть дедушки во время открытия Игр 6 февраля.

Позже он объяснил, что эмоции захлестнули его, и он решил таким способом побыть одному. «Но меня нашли фотографы [после соревнований], так что времени наедине провести не удалось. Это эмоции в их физическом проявлении», — рассказал норвежец.

Макграт заявил, что ему может понадобиться помощь от близких, тех, кто мог бы ему помочь. «С этим очень трудно справиться психологически. Я очень рад, что здесь много моих родственников. Было тяжело», — отметил он.

Олимпийская деревня «без защиты»

Презервативы на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Традиция обеспечения спортсменов бесплатными контрацептивами в Олимпийских деревнях продолжилась и на Играх 2026 года. По данным издания La Stampa, 10 тыс. презервативов, распределенных в деревне Кортина д’Ампеццо, закончились всего за три дня. Хотя общее количество средств защиты на всех шести объектах официально не раскрыто, пополнение произошло также за три дня.

С 1988 года в олимпийских деревнях присутствует традиция раздачи презервативов. Рекордсменом является Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро (450 тыс.). Олимпиада-2024 в Париже заняла второе место (300 тыс.), в то время как на предыдущих летних Играх их было не более 160 тысяч. Среди зимних Игр лидирует Пхенчхан с 110 тысячами.

Мадагаскарская горнолыжница Мьялитьяна Клерк предположила, что спортсмены могут разбирать презервативы, чтобы раздать их своим друзьям или знакомым в качестве сувениров. «Знаю, что на зимней Олимпиаде используют много презервативов. В Пекине всю коробку разбирали за один день», — сказала она.

Российские атлеты — ски-альпинист Никита Филиппов и лыжник Савелий Коростелев — иронизировали над ситуацией с презервативами и невыдачей им смартфонов от одного из спонсоров Олимпиады. Лыжник иронично написали под постом Филиппова в соцсети: «Ни гондонов, ни смартфонов».

Филиппов ответил ему с юмором, заявив, что привез свои «гусарские» запасы и поделится ими на церемонии закрытия.

МОК против украинских спортсменов из-за «политических» шлемов

Richard Heathcote / Getty Images (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

В первую неделю олимпийских соревнований украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован за использование шлема с изображением спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее запретил ему выступать с этим шлемом, сославшись на правило 50 Олимпийской хартии, которое не допускает выражение и демонстрацию политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнований. При этом спортсмену разрешили надеть черную траурную повязку. Однако Гераскевич проигнорировал запрет и надел шлем на заключительной тестовой сессии, заявив, что не предаст память погибших атлетов, среди которых были и его знакомые.

После инцидента с Гераскевичем, МОК также запретил выступления двум другим украинским атлетам из-за надписей на экипировке. На шлеме фристайлистки Екатерины Коцар был нанесен слоган Be brave like Ukrainians, а у шорт-трекиста Олега Гандея — фраза «Там, где героизм, там нет окончательного поражения». Чтобы получить возможность выступить на соревнованиях, оба спортсмена подчинились решению и убрали эти надписи.

Проблема с авторскими правами у фигуристов

Испанский фигурист Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Перед началом соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде ряд спортсменов столкнулись с неожиданной проблемой: невозможностью использовать запланированные музыкальные композиции из-за отсутствия лицензий.

Испанский фигурист Томас-Льоренс Гуарино Сабате сообщил в своей соцсети что правообладатели Universal Pictures запретили ему использовать музыку из мультфильма «Миньоны». Ситуация вызвала общественный резонанс, особенно учитывая, что Сабате следовал всем новым правилам ISU и подавал заявку через рекомендованный сервис по очистке прав ClicknClear. После волны негодования болельщиков Universal Pictures отозвала запрет, разрешив фигуристу использовать трек.

Российский фигурист Петр Гуменник столкнулся с аналогичной проблемой: за считанные дни до старта ему запретили использовать саундтрек к фильму «Парфюмер» в короткой программе, поскольку правообладатель не дал согласия. Гуменнику пришлось срочно менять программу, в итоге он выступил под композицию «Waltz 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Ситуация у канадских танцоров Мари-Жад Лорьо и Ромена Ле Гака, возникшая еще в декабре, оказалась еще сложнее: им потребовалось полностью поменять не только музыку (вместо треков Thunder и Cream), но и саму программу ритм-танца.

В минувшем сезоне ISU обновил правила использования музыки в фигурном катании, что потребовало от спортсменов и тренеров уделять внимание авторским правам. Изначально для ритм-танца на олимпийский сезон была выбрана музыка XXI века с целью привлечения молодежной аудитории. Однако, из-за сложностей с правообладателями, правила были скорректированы, и теперь обязательной темой стали хиты 90-х, с которыми урегулировать авторские права проще.

Были найдены виновные в пустых трибунах на Играх

Фото: Global Look Press

Низкая посещаемость во время олимпийских соревнований, замеченная на трансляциях, была позже объяснена проблемой с аккредитованными лицами, которые имели право бесплатного бронирования, но не являлись на мероприятия.

Организаторы сообщили, что те, кто пропустит три или более сессий, больше не смогут бронировать места с 19 февраля. Это сделано для того, чтобы места распределялись справедливо и трибуны были заполнены. Уточняется, что данное правило не касается аккредитованных СМИ.

«Мы призываем вас пересмотреть свою посещаемость в финальные дни и оставлять заявки только на те сессии, которые вы действительно посетите», — говорится в сообщении организаторов, опубликованном в телеграм-канале «Голый спорт», который принадлежит экс-конькобежцу и журналисту «СЭ» Сергею Лисину.

Еще до старта Олимпиады в Италии организаторы столкнулись с низкой продажей билетов на церемонию открытия, вынужденно запустив акцию «два билета по цене одного» за несколько дней до старта. Изначально эта акция предназначалась для молодежи до 26 лет, однако со временем ее охват был расширен и на другие возрастные группы.

По данным La Repubblica, через специальную платформу зарегистрированные пользователи могли получить второй билет бесплатно при покупке одного (стоимостью от €260 до €2026), с ограничением в десять билетов на одного покупателя. Несмотря на неофициальные данные о продаже более 50 тыс. билетов при вместимости стадиона в 80 тыс. мест, организаторы стремились собрать около 60 тыс. зрителей. До этого успешно прошла аналогичная акция для волонтеров, где билеты по €26 были распроданы быстро.

Награждение медалистов Олимпиады-2014 в Италии

Мартен Фуркад, Павол Хурайт и Кристоф Зуманн (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Одно из необычных событий на Олимпиаде в Италии стала церемония награждения биатлонистов после перераспределения медалей Игр 2010 и 2014 годов в связи с допинговым делом Евгения Устюгова.

В 2020 году Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал все результаты Устюгова с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/14, включая золото в масс-старте Ванкувера-2010 и золото эстафеты Сочи-2014 (вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным). В мае 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию спортсмена.

В результате медаль за масс-старт Ванкувера-2010 получила Франция (Мартен Фуркад), серебро — Словакия (Павол Хурайт), бронза — Австрия (Кристоф Зуманн). За эстафету Сочи-2014 золото было присвоено Германии, серебро — Австрии, бронза — Норвегии.