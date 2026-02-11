 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 16 x 1,05 2 23 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,29 x 6,8 2 9,5 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,25 x 3,25 2 3,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3,1 x 3,95 2 2,1 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Украинский скелетонист нарушил запрет МОК на шлем с погибшими атлетами

Сюжет
Олимпиада-2026
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выразил уверенность, что не нарушил ни одного правила МОК и потому имеет полное право носить этот шлем
Украинский скелетонист&nbsp;Владислав Гераскевич
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич (Фото: Getty Images)

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич надел запрещенный МОК шлем с погибшими спортсменами в ходе конфликта на Украине на заключительные тестовые заезды перед стартом соревнований, которые начнутся 12 февраля.

Вечером 10 февраля состоялись третьи и четвертые тестовые заезды у скелетонистов. Они прошли после пресс-конференции, на которой директор МОК по коммуникациям Марк Адамс подтвердил информацию о запрете шлема.

Он отметил, что запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивают выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнованиях.

После заключительных тестовых заездов Гераскевич опубликовал в соцсети Х видео, в котором выразил уверенность, что не нарушил ни одного правила МОК и потому имеет полное право носить этот шлем.

«Даже если МОК хочет предать память этих спортсменов, я не предам их, — заявил украинец. — Я носил его вчера, носил сегодня и выйду на старт соревнований».

Ранее Гераскевич отмечал, что некоторые из изображенных на шлеме были его друзьями.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Олимпиада-2026
Материалы по теме
МОК объяснил запрет шлема с фотографиями погибших для украинского атлета
Спорт
Зеленский ответил на решение МОК запретить шлем украинца на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
Телескоп «Хаббл» запечатлел «световое шоу» вокруг умирающей звезды Технологии и медиа, 11:30
Как ограничение работы Telegram повлияет на пользователей криптовалют Крипто, 11:28
Bloomberg узнал первоначальный план Raiffeisen по бизнесу в России Бизнес, 11:28
«Кинопоиск», «Иви» и Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ Общество, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Критик объяснил решение Богомолова уйти из Школы-студии МХАТ
РАДИО
 Общество, 11:22
Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen Политика, 11:20
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Число жалоб на работу Telegram в России снизилось Технологии и медиа, 11:19
Центр Блохина объяснил порядок широкого внедрения вакцины против меланомы Общество, 11:19
WSJ узнал об опасениях США насчет захвата танкеров с иранской нефтью Политика, 11:10
Украинец ответил МОК. Что происходит на Олимпиаде-2026 Спорт, 11:10
Банки предсказали замедление «гонки кешбэков»Подписка на РБК, 11:08
✍🏻 Что мешает вам работать? Тест для руководителей 11:04
Минтруд утвердил новые полномочия врачей скорой медицинской помощи Общество, 11:02