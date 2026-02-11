Украинский скелетонист нарушил запрет МОК на шлем с погибшими атлетами
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич надел запрещенный МОК шлем с погибшими спортсменами в ходе конфликта на Украине на заключительные тестовые заезды перед стартом соревнований, которые начнутся 12 февраля.
Вечером 10 февраля состоялись третьи и четвертые тестовые заезды у скелетонистов. Они прошли после пресс-конференции, на которой директор МОК по коммуникациям Марк Адамс подтвердил информацию о запрете шлема.
Он отметил, что запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивают выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнованиях.
После заключительных тестовых заездов Гераскевич опубликовал в соцсети Х видео, в котором выразил уверенность, что не нарушил ни одного правила МОК и потому имеет полное право носить этот шлем.
«Даже если МОК хочет предать память этих спортсменов, я не предам их, — заявил украинец. — Я носил его вчера, носил сегодня и выйду на старт соревнований».
Ранее Гераскевич отмечал, что некоторые из изображенных на шлеме были его друзьями.
