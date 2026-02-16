Норвежец бросил лыжи и ушел в сторону леса после неудачи в слаломе на ОИ

Норвежец Макграт ушел с трассы в сторону леса после неудачи в слаломе на Играх

Макграт шел лидером после первой попытки, а во второй пропустил ворота рядом с тренером главного конкурента, после чего бросил инвентарь и ушел в сторону леса, где упал в сугроб. Его доставили вниз на снегоходе

Атле Ли Макграт (Фото: Alexis Boichard / Agence Zoom / Getty Images)

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт после неудачной второй попытки в слаломе на Олимпиаде выбросил свои палки, оставил лыжи на трассе и ушел за ограждения в сторону леса, где упал в снег. Трансляцию соревнований вел Okko.

Макграт лидировал после первой попытки, которая прошла в условиях сильного снегопада и не позволила финишировать более чем половине участников.

Во второй попытке норвежец пропустил ворота и остановился возле одного из тренеров, который стал праздновать победу швейцарца Лоика Мейара, до второго заезда Макграта шедшего в лидерах.

К Макграту отправились врач и полицейский, которые стали уговаривать его спуститься. Горнолыжник во время разговора воткнул свой шлем в сугроб.

Позднее норвежца отвезли к финишу на снегоходе, он сразу покинул место проведения соревнований.

Ранее AP сообщило, что у Макграта в день старта Олимпиады умер дедушка.

В слаломе в понедельник стартовал россиянин Семен Ефимов, но он не смог финишировать.