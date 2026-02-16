Норвежец бросил лыжи и ушел в сторону леса после неудачи в слаломе на ОИ
Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт после неудачной второй попытки в слаломе на Олимпиаде выбросил свои палки, оставил лыжи на трассе и ушел за ограждения в сторону леса, где упал в снег. Трансляцию соревнований вел Okko.
Макграт лидировал после первой попытки, которая прошла в условиях сильного снегопада и не позволила финишировать более чем половине участников.
Во второй попытке норвежец пропустил ворота и остановился возле одного из тренеров, который стал праздновать победу швейцарца Лоика Мейара, до второго заезда Макграта шедшего в лидерах.
К Макграту отправились врач и полицейский, которые стали уговаривать его спуститься. Горнолыжник во время разговора воткнул свой шлем в сугроб.
Позднее норвежца отвезли к финишу на снегоходе, он сразу покинул место проведения соревнований.
Ранее AP сообщило, что у Макграта в день старта Олимпиады умер дедушка.
В слаломе в понедельник стартовал россиянин Семен Ефимов, но он не смог финишировать.
