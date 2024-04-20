Русское звено и «волшебный сезон». Как россияне переписали историю НХЛ

Завершился регулярный чемпионат НХЛ, в котором Никита Кучеров и Артемий Панарин показали феноменальные результаты. Как выступили россияне в регулярке — в материале «РБК Спорт»

Никита Кучеров в борьбе с Артемием Панариным (Фото: Douglas R. Clifford / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

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Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Кто поставил рекорды

Лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прервал трехлетнюю гегемонию канадского форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в бомбардирской гонке. Россиянин набрал 144 очка и во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром сезона. Впервые это произошло в сезоне 2018/19. В истории НХЛ только три россиянина получили «Арт Росс Трофи». Помимо Кучерова, Александр Овечкин и Евгений Малкин. Ранее только Малкину удалось сделать это дважды.

Кучеров также обновил принадлежащий ему рекорд России по очкам за сезон. В 2019 году он превзошел достижение Александра Могильного (127 очков в сезоне 1992/93), набрав 128 очков.

Он также был близок к рекорду результативности за сезон среди крайних форвардов, который с 1996 года удерживает Яромир Ягр (149). Кучеров стал третьим в истории боковым форвардом со 140 очками за сезон. Впереди еще лишь Майк Босси — 147 очков в сезоне 1981/82.

Кучеров первым из европейцев и вторым в ХХI веке сделал 100 передач за сезон. Он мог стать первым в столетии, но за два дня до этого его опередил Макдэвид. Впрочем, до рекорда Уэйна Гретцки им далеко — 163. Зато Кучеров стал первым крайним форвардов со 100 передачами за сезон. Ранее никому не удавалось сделать 90 передач.

Кучеров провел сезон без спадов, благодаря чему переписал множество локальных рекордов. Он удерживал лидерство в бомбардирской гонке на большую часть регулярного чемпионата. Но его «Тампа-Бэй» пережила не один спад по ходу сезона, и даже стоял вопрос о попадании команды в плей-офф.

По завершении сезона «Тампа-Бэй» выпустила видеоролик про Кучерова с названием «Волшебный сезон».

Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Кто повторил достижения лучших лет Овечкина и Малкина

Впервые за 15 лет двое россиян набрали не меньше 100 очков в сезоне. Кроме Кучерова в нынешнем чемпионате это удалось Артемию Панарину — 120. И впервые в истории два россиянина достигли отметки в 120 очков за один сезон. Также Панарин побил рекорд результативности среди левых нападающих в ХХI веке.

Панарин, как и Кучеров, провел сезон без спадов, с первых же матчей став претендентом на звание лучшего бомбардира. Он начал сезон с 15-матчевой результативной серии — ни один россиянин не начинал чемпионат со столь длительной серии. Прежний рекорд принадлежал Дмитрию Квартальнову. В сезоне 1992/93 он, выступая за «Бостон Брюинз», начал регулярный чемпионат с 14-матчевой серии.

В итоге Панарин вошел в топ-5 бомбардиров и снайперов, а также помог «Нью-Йорк Рейнджерс» впервые за девять лет и в четвертый раз в истории стать лучшей командой регулярного чемпионата.

Панарин наравне с Кучеровым — самый стабильный российский игрок последних лет. Форвард в четвертый раз достиг 90 очков в составе «Рейнджерс» и установил клубный рекорд. Он также первым в истории команды набрал по 90 очков в трех сезонах подряд.

Кирилл Капризов, как и его «Миннесота Уайлд», выдал неудачный старт. К середине декабря на его счету было семь шайб в 29 играх. Немного для игрока, который в предыдущих двух сезонах неизменно забивал по 40 голов. Плюс несколькими неделями ранее клуб сменил главного тренера.

Капризов в интервью «Спорт-Экспрессу» так объяснил неудачи на старте: «Сказалась травма, которую я получил еще в прошлом сезоне, и перед плей-офф пропустил месяц с лишним».

«Где-то психовал, когда забить не получалось, а нужно наслаждаться хоккеем», — признал он.

Однако в оставшихся играх 2023 года он забросил пять шайб, став лучшим игроком недели. А после вернул былую результативность. Капризов стал пятым снайпером лиги (45 голов) и занял 11-е место в списке бомбардиров (95 очков).

В третий раз подряд 60-очкового рубежа достиг форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. Он набрал 63 очка (27+36) в 80 играх, это третий результат в его карьере.

В свою силу сыграл Владимир Тарасенко. За сезон он сменил два клуба. Перед стартом перешел в «Оттава Сенаторз», к аутсайдеру Востока. А перед дедлайном пополнил состав «Флорида Пантерз», третьей команды сезона. В результате он набрал в 76 играх 55 очков (23+32), средний результат для него. Во «Флориде» он набирает очко за игру. «Пантерз», как в прошлом году и «Рейнджерс», взял российского форварда для плей-офф, одним из фаворитов которого является.

Форвард «Каролина Харрикейнз» Александр Свечников пропустил не только концовку прошлого регулярного чемпионата, но и старт нынешнего. Он вернулся в строй в конце первого месяца. Первое очко в чемпионате набрал во втором матче, а поразить ворота удалось только в 13-й игре. В итоге Свечников в четвертый раз набрал 52 очка (19+33) в 57 матчах. Он завершил регулярку с лучшей реализацией бросков в карьере — 13,2%.

В конце сезона Свечников принялся за былое — стал автором лакросс-гола.

В 2019 году россиянин забил первый в истории НХЛ лакросс-гол, а нынешняя шайба стала для него третьей подобной в карьере. Он повторил рекорд НХЛ по этому показателю, который принадлежит Тревору Зеграсу из «Анахайма».

Примечательно, что судьи и хоккеисты не сразу разглядели взятие ворот, игра продолжалась еще 30 секунд, пока видеоассистенты не разобрали эпизод. «Никто сразу не понял, что это был гол. Думаю, только я сразу понял», — рассказал Свечников.

Скомканным вышел чемпионат для Андрея Кузьменко. В прошлом сезоне дебютант НХЛ показал отличную результативность — 74 очка (39+35), что от него никто не ожидал. В связи с этим «Ванкувер Кэнакс» уже во время сезона поспешил продлить контракт с игроком.

Перед стартом регулярки ожидания были большими, но с первых же дней что-то пошло не так. Кузьменко не раз отстраняли от игр, он часто выдавал длительные безрезультативные серии, одна из которых достигла 11 игр. В результате в «Ванкувере» посчитали, что россиянин не соответствует их чемпионским амбициям. И совершили выгодный обмен в «Калгари Флэймз», который с января уже доигрывал сезон. С первых дней в новом клубе россиянин начал демонстрировать былую результативность, набрав в 28 играх 24 очка (10+14). Для сравнения: в 43 матчах сезона за «Ванкувер» Кузьменко набрал 21 очко.

Фото: Global Look Press

Как выступили Овечкин и Малкин

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин большую часть сезона был бледной тенью самого себя. Дебютную шайбу он забросил лишь в пятом матче. А в последней декаде декабря прервал 14-матчевую безголевую серию, нанеся за этот отрезок 51 бросок. Хотя до декабря самая длительная «засуха» в карьере Овечкина длилась десять матчей (22 февраля — 12 марта 2017 года).

До старта регулярки Овечкин на протяжении двух лет не уходил со льда без броска в створ, в нынешнем таких игр было пять. К концу января на его счету было девять голов в 44 играх. С таким темпом он шел на 16–17 шайб в регулярном чемпионате, чего нельзя ожидать от игрока, который в последних сезонах неизменно забивал 40 и больше голов.

Однако в феврале—апреле 38-летний нападающий выдал темп, сравнимый с показателями трех лучших снайперов сезона. Благодаря этому в 19-й раз в карьере достиг отметки в 30 голов за сезон, побив рекорд НХЛ. Всего в нынешнем сезоне Овечкин побил четыре рекорда НХЛ.

Неожиданно для многих ожил и сам «Вашингтон», превратившийся из доигрывающей сезон команды в одного из претендентов на плей-офф, куда в последний момент и попал.

Овечкин завершил сезон с 65 очками (31+34). Он забросил наименьшее число шайб в полноценном сезоне и повторил худший результат по очкам в полноценном сезоне.

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провел сезон под стать своему клубу, который лихорадило весь сезон. Во второй игре сезона набрал четыре очка (1+3), после чего выдал четырехматчевую голевую серию. Однако затем начал играть отрезками.

Под конец Малкин вместе с «Питтсубргом» выдал мощный спурт, за шесть дней он оформил три дубля. За этот отрезок форвард забросил больше шайб, чем за предыдущие два с половиной месяца. Финишировал в сезоне с 67 очками (27+40), это худший результат в карьере россиянина в сезонах с 60+ играми. Причем Малкин в четвертый раз в карьере и второй раз подряд провел в регулярном чемпионате все 82 матча. В прошлом сезоне он набрал 83 очка (27+56).

Но как бы ни складывался сезон, всегда стоит ждать от Малкина чудес. В матче с «Баффало Сэйбрз» он забросил шайбу с отрицательного угла.

Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

По-прежнему ли российские вратари лучшие в НХЛ

Вратарь с российским паспортом несколько лет назад стал в НХЛ синонимом надежности. Семь последних сезонов россияне неизменно попадали в шорт-лист претендентов на «Везина Трофи»: награду, ежегодно вручаемую вратарю НХЛ, сыгравшему в регулярном чемпионате не меньше 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех голкиперов. Это стало рекордом среди российских вратарей.

Показателен и факт, что перед стартом сезона именно Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») заняли первые три места в рейтинге лучших вратарей по версии НХЛ. Василевский возглавил топ пятый год подряд. В лучшую десятку также вошел Александр Георгиев (восьмое место). Россия имеет наибольшее представительство в топ-10, куда не попал ни один канадский вратарь.

Нынешний сезон, возможно, станет первым за восемь лет без россиян в шорт-листе на «Везина Трофи». Лишь один в числе претендентов на приз лучшему вратарю регулярки — это Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

Ветеран помог «Флориде» выиграть свой дивизион. Он занимает второе место в списке самых надежных вратарей, сыгравших больше половины матчей сезона. В среднем он пропускал 2,37 шайбы за игру. Также он стал одним из лидеров по сухим матчам (6), входит в топ-5 по победам и в топ-10 по проценту отраженных бросков.



Авторы сайта НХЛ поставили россиянина на второе место в списке кандидатов на «Везина Трофи». Фаворитом же стал американец Коннор Хеллибак («Виннипег Джетс»). Но не все включают двукратного обладателя «Везины» в шорт-лист.

В то же время игроки НХЛ в опросе ведущего спортивного портала The Athletic назвали лучшим вратарем Андрея Василевского, который пропустил старт сезона. За Василевского проголосовали 44,26% опрошенных игроков. Среди качеств россиянина, которые отметили игроки, были его физические данные (рост 195 см и вес 99 кг) и способность побеждать в важных матчах.

В апреле в списке российских вратарей НХЛ случилось два пополнения. Иван Федотов стал вторым после Ильи Ковальчука, кто вернулся в НХЛ после наложенных санкций из-за неисполнения контракта.

Россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфией» летом 2022 года. Однако перед отъездом в НХЛ был задержан в России и отправлен в армию. После прохождения службы подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА.

В НХЛ опротестовали контракт Федотова с ЦСКА, поскольку у него было действующее соглашение с «Филадельфией». Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала игрока, но, несмотря на это, он выступил в чемпионате КХЛ, где не показал выдающихся результатов. Федотов после вылета ЦСКА из плей-офф разорвал контракт с клубом, а на следующий день очутился в «Филадельфии».

Первый матч Федотова выдался богатым на события. В игре с «Айлендерс» первым же действием в НХЛ стал выход один на один.

А вскоре он перепутал стороны, заняв ворота голкипера «Айледерс» Семена Варламова.

Всего Федотов трижды вышел на лед и один раз в качестве стартового вратаря и отразил 81,1% бросков.

Так же дебютировал Георгий Романов («Сан-Хосе Шаркс»). 24-летний Романов вышел на лед во втором периоде матча с «Эдмонтоном» после восьмой пропущенной шайбы. За 26 минут на льду он отразил 16 из 17 бросков по своим воротам.

Романов стал 13-м российским вратарем, который сыграл в нынешнем сезоне НХЛ. Это новый рекорд, предыдущий был установлен в прошлом сезоне.

И ни один из основных вратарей не потерял место в старте. Близок был к этому Илья Самсонов, которого в профилактических целях выставили на драфт отказов. После отличного дебютного сезона в «Торонто», в котором он помог клубу пройти первый раунд плей-офф впервые за 19 лет, Самсонов очень неудачно выступал в начале нынешнего, отражая всего 82,8% бросков по своим воротам.

В декабре «Торонто» выставил россиянина на драфт отказов, в январе Самсонов провел десять дней вне команды, работая индивидуально с тренером вратарей фарм-клуба «Торонто» Ханну Тойвоненом. После возвращения в основу россиянин доказал, что достоин быть первым номером в клубе.

В конце концов «Торонто» выдвинул Самсонова в число номинантов на «Билл Мастертон трофи», этот приз ежегодно вручается игроку НХЛ, проявившему высокую стойкость, спортивное мастерство и преданность хоккею.

Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Кто из россиян стал открытием сезона

Вратарь «Каролины» Павел Кочетков проводит лучший сезон в карьере. Из-за травмы Фредерика Андерсена, которая выбила датчанина практически на весь сезон, тренерский штаб предоставил место стартового голкипера россиянину. И он оправдал доверие. 24-летний уроженец Пензы стал самым надежным голкипером лиги среди проведших не менее половины игр.

Например, в матче с грозной «Флоридой» Кочетков отразил 44 броска. Он не раз восхищал болельщиков своими сейвами. Но бывали у него и курьезные игры. В февральском матче с «Колорадо» он пропустил две шайбы за пять секунд, одну из которых — с центра площадки.

Хотя россиянин дебютировал в НХЛ два года назад, он до сих пор считается новичком, поскольку в прошедших двух сезонах провел мало матчей.

Кочетков — единственный за 11 лет россиянин, которого признали лучшим новичком месяца. Причем он становился лучшим новичком месяца в двух сезонах. В нынешнем был признан лучшим в феврале.

В итоге он попал в топ-3 претендентов на приз лучшему новичку НХЛ, где безоговорочным фаворитом является Конор Бедард.

Также в числе кандидатов на «Колдер Трофи» значился российский форвард «Коламбус Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков. На счету 23-летнего нападающего 34 очка (18+16) в 75 играх. Он входит в топ-10 самых результативных дебютантов. Предыдущие пять сезонов выступал в КХЛ в казанском «Ак Барсе», где не набирал больше 31 очка. В составе российской сборной стал серебряным призером Олимпиады-2022.

Егор Чинахов, партнер Воронкова по звену, выдал самый успешный сезон в североамериканской карьере, набрав 29 очков (16+13) в 59 играх. В предыдущих двух сезонах не набирал более 14 очков. Росту результативности способствовало российское звено, в котором играет Чинахов.

В ранге ведущего игрока «Коламбуса» закрепился Кирилл Марченко. В свой второй сезон в НХЛ 23-летний форвард стал лучшим снайпером команды (23 гола) и вошел в тройку бомбардиров (42 очка).

Марченко быстрее всех в истории «Коламбуса» достиг показателя в 30 голов, ему понадобилось для этого 86 игр. Российский форвард побил рекорд легенды клуба Рика Нэша (96), установленный в 2003 году. Позднее он повторил рекорд Нэша по числу голов в первые 100 игр (35).

В нынешнем сезоне он также побил рекорд клуба по скорости заброшенных шайб: забросил две за 18 секунд и оформил хет-трик меньше чем за девять минут.

Не менее успешно проводит сезон и десятый номер драфта-2023 Павел Минтюков. В первом же сезоне 19-летний россиянин стал одним из ведущих защитников «Анахайм Дакс». На его счету 28 очков (4+24) — третий результат среди защитников-новичков.

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев дебютировал в НХЛ в позапрошлом сезоне. Но за два года провел 20 игр, поэтому тоже входит в число новичков. 23-летний форвард в нынешнем сезоне заметно прибавил, набрав 24 очка (13+11) в 49 играх, а в предыдущих сезонах на его счету всего девять очков (7+2).

В НХЛ дебютировал и 20-летний форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко. Дебютную шайбу он забросил в пятом матче. Он стал неизменно выходить на лед с марта, проводя в среднем на площадке немногим больше 12 минут. Всего в дебютном сезоне провел 21 игру, забросил две шайбы и сделал четыре передачи.

В марте 2021 года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина. Он прошел лечение в Германии и в июне вернулся к тренировкам. В июле Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим 20-м номером. Контракт с «Кэпиталз» россиянин подписал в мае 2023 года.

Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Кто превзошел легендарную «Русскую пятерку»

В ноябре в матче «Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз» состоялось историческое событие. «Еще в 1990-х годах в Детройте блистала «Русская пятерка» — команда, которая навсегда изменила игру. Больше двух десятилетий спустя российская четверка «Блю Джекетс» сделала то, чего не смогла сделать даже эта команда», — говорится в отчете матча на сайте НХЛ.

Впервые в истории четыре российских игрока забросили шайбы за одну команду в матче НХЛ. Голы Дмитрия Воронкова, Ивана Проворова, Кирилла Марченко и Егора Чинахова принесли «Коламбусу» победу над «Бостоном» со счетом 5:2.

«Это просто безумие, — сказал Проворов после игры. — Приятно, что у нас в команде, очевидно, самая большая группа россиян. И приятно, что мы все смогли внести свой вклад в победу».

«Я не думал об этом, но да, — сказал Марченко, когда его спросили, удивлен ли он, что «Блю Джекетс» смогла стать первой командой, совершившей такой подвиг. — У нас есть небольшая история. В Детройте была «Русская пятерка»… Для нас это действительно круто. Просто наслаждайтесь этим моментом».

Всего за «Коламбус» в прошедшем сезоне выступали пять россиян. Вторым вратарем команды был Даниил Тарасов, который провел 24 игры и одержал восемь побед.

Под конец сезона «Коламбус» подготовил для своих болельщиков сувениры в виде матрешек с изображениями российских хоккеистов. Их получили первые 10 тыс. зрителей, которые пришли на домашний матч «Коламбуса» в регулярном чемпионате НХЛ против «Филадельфия Флайерз».

И хотя россияне играли одну из ведущих ролей в команде, они не способствовали успеху клуба. «Коламбус» завершил сезон худшей командой Востока.

«Коламбус» не является самой русской командой в истории НХЛ. Например, в «Чикаго Блэкхокс» в 2002 году собрались семь россиян.

Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

В каких скандалах участвовали россияне

В середине января российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин был включен в специальную программу Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая помогает хоккеистам бороться с психическими проблемами и зависимостями.

28-летний россиянин мог вернуться в клуб после одобрения администраторов программы. Ничушкин заявил, что обратился за помощью, чтобы «раз и навсегда» покончить с проблемами.

«Я решил обратиться к программе помощи игрокам НХЛ. Моя задача — решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Хочу поблагодарить свою жену, семью, друзей, организацию и всех фанатов за понимание и поддержку. Я сделаю все, чтобы вернуться на лед и присоединиться к моим одноклубникам как можно скорее», — цитирует Ничушкина пресс-служба клуба в X (Twitter).

Журналистка Sport24 Дарья Тубольцева написала, что «речь идет о проблемах с алкоголем». Позже «Спорт-Экспресс» сообщил, что попадание форварда «Эвеланш» в программу помощи не связано с употреблением алкоголя или наркотиков.

СМИ привязали прохождение программы к истории с пьяной девушкой, которую нашли в номере игрока во время гостевого матча серии плей-офф НХЛ 2022/23 с «Сиэтлом». Россиянин сразу же был выведен из состава после обнаружения девушки, больше о причинах проблем одного из ключевых игроков ничего не сообщалось.

По информации Тубольцевой, после этого инцидента российский форвард впервые прошел программу помощи. А пишущий о «Колорадо» хоккейный блогер из Денвера Адриан Дейтер 15 января сообщил в X, что Ничушкин вернется в программу помощи, хотя ранее об участии в ней российского нападающего сообщений не было.

На фоне отличной игры Ничушкина информация о проблемах стала неожиданной, поскольку игра россиянина не позволяла усомниться в его форме. Ничушкин в 40 играх забросил 22 шайбы и сделал 20 передач, ему не удавалось достичь такого показателя за первую половину регулярного чемпионата.

Тренировки россиянин возобновил в конце февраля, а в марте провел первый матч, в котором забросил шайбу «Миннесоте» в овертайме.

После реабилитации Ничушкин провел 14 игр, забросил шесть шайб и сделал пять передач. Он завершил сезон с лучшей результативностью в карьере — 28 голов и 53 очка.

В начале февраля участником программы реабилитации стал еще один воспитанник челябинского хоккея — Евгений Кузнецов.

В контексте участия в программе реабилитации СМИ вспомнили скандал 2019 года. После поражения сборной России Финляндии в полуфинале чемпионата мира (0:1) в Сети появилось видео, на котором запечатлен выступавший за национальную команду Кузнецов возле стола с белым порошком, причем на заднем фоне спит неизвестная женщина.

«Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли, — позднее рассказал он. — К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее».

«Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной, — отметил он. — Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео».

После ЧМ-2019 Международная федерация хоккея сообщила, что в пробе игрока были обнаружены следы кокаина. Он был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года.

Кузнецов пробыл в программе помощи месяц. После завершения «Вашингтон» по просьбе игрока обменял его в «Каролину», где выступает его друг Дмитрий Орлов. С ним они играли за сборные России разных возрастов и в «Вашингтоне».

Кузнецов, в отличие от Ничушкина, демонстрировал худший сезон в карьере. «В последнее время я не показывал ту игру, которую должен был, я это принимаю и работаю над этим, — заявил Кузнецов после перехода. — Мне нужно вернуться в хоккей, я давно не играл. Раньше я совершил много ошибок в своей жизни, и лучший способ извиниться перед людьми — показать хороший хоккей».

Он отметил, что никогда не открещивался от ошибок, которые совершил. «Я многому научился. Это моя последняя возможность, мой последний шанс. Сейчас все в моей власти», — заключил Кузнецов.

Кузнецов отличился в четвертом матче за новый клуб. А в последующих четырех играх записал на свой счет гол и три передачи. Но развить успех не удалось. Остаток сезона он провел в привычном для нынешнего сезона темпе. В итоге в 20 играх за «Каролину» набрал семь очков (2+5). Всего на его счету 24 очка в 64 матчах, это худший результат в карьере.