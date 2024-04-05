Россиянина Самсонова номинировали на приз НХЛ, вручаемый за преданность хоккею

Россиянина номинировали на приз НХЛ за преданность хоккею

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов поборется за «Билл Мастертон трофи», который вручается игроку, проявившему высокую стойкость, спортивное мастерство и преданность хоккею

Илья Самсонов (Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов номинирован на «Билл Мастертон трофи». Об этом сообщает Toronto Sun.

Эта награда ежегодно вручается игроку, проявившему высокую стойкость, спортивное мастерство и преданность хоккею. От каждого клуба НХЛ выдвигается по одному кандидату.

После отличного дебютного сезона в «Торонто», в котором он помог клубу пройти первый раунд плей-офф впервые за 19 лет, Самсонов очень неудачно выступал в начале нынешнего, отражая всего 82,8% бросков по своим воротам. В декабре «Торонто» выставлял россиянина на драфт отказов, в январе Самсонов провел 10 дней вне команды, работая индивидуально с тренером вратарей фарм-клуба «Торонто» Ханну Тойвоненом. После возвращения в основу с 21 января россиянин одержал 16 побед при четырех поражениях, отражая 92,5% бросков.

Лауреата этой индивидуальной награды НХЛ по итогам регулярного чемпионата определяют члены Ассоциации журналистов, которые пишут о хоккее. Победитель выбирается путем голосования.

В прошлом году приз выиграл защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг. Российские хоккеисты ни разу не становились лауреатами премии.