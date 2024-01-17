Почему россиянина Ничушкина отправили в программу НХЛ по борьбе с зависимостями

Почему россиянина отправили в программу НХЛ по борьбе с зависимостями

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, который провел лучший старт в карьере в НХЛ, был отправлен в программу помощи игрокам в лечении зависимости. Что известно о проблемах россиянина — в материале «РБК Спорт»

Валерий Ничушкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин был включен в специальную программу Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями.

28-летний россиянин выбыл на неопределенный срок. По условиям программы, он вернется в клуб после того, как это одобрят ее администраторы.

Программа помощи игрокам НХЛ призвана помочь хоккеистам и их семьям конфиденциально справиться с проблемами с психическим здоровьем, зависимостями и т.д. Причины участия в программе не сообщаются, кроме случаев, когда игроки сами хотят об этом рассказать. Сроки участия в программе не ограничены. В ноябре 2023 года программу помощи прошел другой игрок «Колорадо» Самюэль Жирар.

Сам Ничушкин заявил, что обратился к программе помощи, чтобы «раз и навсегда» предотвратить негативные последствия.

«Я решил обратиться к программе помощи игрокам НХЛ. Моя задача — решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Хочу поблагодарить свою жену, семью, друзей, организацию и всех фанатов за понимание и поддержку. Я сделаю все, чтобы вернуться на лед и присоединиться к моим одноклубникам как можно скорее», — цитирует Ничушкина пресс-служба клуба в X (бывший Twitter).

Журналистка Sport24 Дарья Тубольцева написала, что «речь идет о проблемах с алкоголем». Позже «Спорт-Экспресс» сообщил, что попадание форварда «Эвеланш» в программу помощи не связано с употреблением алкоголя или наркотиков.

Скандал с пьяной девушкой

В конце апреля, во время первого раунда Кубка Стэнли — 2023, Ничушкин оказался в центре скандала, после которого покинул расположение команды. Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар заявлял, что россиянин уехал «по личным причинам». Через два дня американский журналист Фрэнк Серавалли в подкасте Sportsnet сообщил, что это произошло после «связанного с алкоголем инцидента». О каком конкретно инциденте была речь, он не уточнил.

Позднее Denver Post сообщила, что россиянина отстранили из-за найденной в его номере пьяной девушки. По информации издания, она представилась уроженкой Украины, перед переездом в США проживала в России, вела себя агрессивно и не могла покинуть отель самостоятельно. После этого ее отправили в больницу. Агент Ничушкина Марк Гандлер отвергал эту информацию. Однако позднее полиция опубликовала видео с пьяной женщиной из номера россиянина из НХЛ.

По информации Denver Post, сотрудники «Колорадо Эвеланш» увидели девушку, когда решили проверить комнату Ничушкина в отеле Four Seasons в Сиэтле перед гостевым матчем с местным клубом. Врачу команды показалось, что она была слишком пьяна, чтобы самостоятельно покинуть отель на такси, он позвонил в службу спасения и через некоторое время девушка была доставлена в больницу. В полицейском отчете, на который ссылается издание, отмечается, что женщина ударила врача команды, но тот не стал выдвигать обвинения. Представитель департамента полиции Сиэтла Джудинна Гулпан заявила, что уголовное расследование по данному инциденту не ведется.

Ничушкин больше не сыграл в сезоне 2022/23. По информации Тубольцевой, после этого инцидента российский форвард впервые прошел программу помощи. Также пишущий о «Колорадо» хоккейный блогер из Денвера Адриан Дейтер 15 января сообщил в X, что Ничушкин вернется в программу помощи, хотя ранее об участии российского нападающего в программе не сообщалось.

«Колорадо», который на тот момент являлся действующим чемпионом НХЛ, уступил в серии первого раунда плей-офф «Сиэтл Кракен» со счетом 3–4. Сам форвард в сентябре 2023-го года заявил, что покинул расположение команды во время плей-офф по семейным обстоятельствам.

Через четыре месяца после скандала с девушкой Ничушкин опубликовал в сторис Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) фото с винтовкой в руках, что не одобряется в североамериканских лигах.

Профессиональный спортивные лиги в Северной Америке осуждают фотографии игроков с оружием. Например, за фото с оружием лидера клуба НБА «Мемфис Гризлис» Джа Моранта дисквалифицировали на восемь игр, а за повторное фото — на 25.

Проводит лучший сезон в НХЛ

Валерий Ничушкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Текущий сезон является для Ничушкина одним из лучших в карьере в НХЛ. Совсем недавно, 11 января, российский нападающий отметился дублем в домашнем мачте с «Вегас Голден Найтс» (3:0) и был признан лучшим игроком дня в НХЛ. На этом фоне информация о проблемах хоккеиста и о его включении в программу помощи стала неожиданной, поскольку игра Ничушкина не позволяла усомниться в его форме.

Всего в нынешнем сезоне форвард в 40 играх забросил 22 шайбы и сделал 20 передач, ранее ему не удавалось достичь такого показателя за первую половину регулярного чемпионата. На данный момент форварду необходимо забросить лишь три шайбы, чтобы повторить свой лучший снайперский показатель в «регулярке» (25 голов в сезоне 2021/22).

Кроме того, на данный момент российский игрок является вторым лучшим снайпером команды, уступая канадскому нападающему Натану Маккиннону, на счету у которого 23 шайбы.

Также среди российский игроков лиги по заброшенным шайбам Ничушкин расположился на третьем месте, уступая форварду «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову (28 голов) и нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину (27 шайб).