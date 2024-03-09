Кузнецов назвал своим последним шансом обмен из «Вашингтона» в «Каролину»
Российский форвард Евгений Кузнецов считает последним шансом в НХЛ свой обмен из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз». Об этом он заявил The Hockey News.
«От меня ожидают многого. В последнее время я не показывал ту игру, которую должен был, я это принимаю и работаю над этим. Мне нужно вернуться в хоккей, я давно не играл. Раньше я совершил много ошибок в своей жизни, и лучший способ извиниться перед людьми — показать хороший хоккей», — сказал Кузнецов.
По словам хоккеиста, он никогда не убегал от ошибок, которые совершил в прошлом. «Я многому научился. Это моя последняя возможность, мой последний шанс. Сейчас все в моей власти», — заключил Кузнецов.
Обмен состоялся накануне. Взамен «Вашингтон» получил право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года. Также «Кэпиталз» удержат в своей ведомости 50% зарплаты Кузнецова. Его контракт со средней зарплатой $7,8 млн будет действовать до конца следующего сезона.
В «Каролине» Кузнецов воссоединится с российским защитником Дмитрием Орловым, с которым много лет провел в «Вашингтоне».
Россиянин 6 февраля был включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. Вышел он из нее в начале марта. В 2019 году Кузнецов получил дисквалификацию от Международной федерации хоккея за кокаин, но продолжил играть в НХЛ.
Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и двукратным чемпионом мира (2012, 2014 годы) в составе сборной России.
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