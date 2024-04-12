Какие рекорды побьет Овечкин и когда обгонит Гретцки

Овечкин может побить еще восемь рекордов и стать лучшим снайпером в истории

Александр Овечкин побил третий рекорд НХЛ за месяц. Но лушим снайпером в истории лиги по-прежнему является Уэйн Гретцки. Когда Овечкин превзойдет Гретцки и какие рекорды он побьет в ближайшие годы — в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 18-й раз достиг 30 голов за регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги.

Он побил державшееся с 1997 года достижение Майка Гартнера, который тоже является легендой «Вашингтона». До Овечкина большинство клубных рекордов принадлежало именно Гартнеру. В 2008 году «Кэпиталз» вывели его номер из обращения.

Это рекорд стал третьим за месяц и четвертым за сезон для россиянина. За карьеру Овечкин переписал множество снайперских рекордов в НХЛ. При этом он находится в досягаемости еще от нескольких достижений.

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Но в первую очередь хоккейную общественность интересует вопрос: сможет ли Овечкин побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. На данный момент на счету россиянина 30 голов. До рекорда всех времен, который еще пять лет назад казался недосягаемым, осталось 42 гола. При этом в последних шести полноценных сезонах российский форвард пять раз достигал этой отметки.

К старту следующего сезона россиянину будет 39 лет, немногие в НХЛ доигрывают до такого возраста. И тем более никто не достигал отметки в 40 голов.

В первой половине нынешнего сезона Овечкин показал слабую результативность (9 голов в 44 играх), которую объясняли возрастом. Однако с февраля он забросил 21 гол в 30 играх. Это третий результат в НХЛ в период с февраля по апрель.

Как отмечали эксперты, основная причина резкого спада кроется не в возрасте россиянина, а в команде, которая давно нуждалась в обновлении. Партнеры долгое время не могли подстроиться под игру капитана и не представляли должной угрозы воротам соперника. Многомесячному поиску своей игры способствовал и приход нового главного тренера со своей философией.

С резким взлетом результативности Овечкина преобразился и «Вашингтон». За два месяца столичный клуб превратился из беспросветного аутсайдера в реального претендента на плей-офф. Велика вероятность, что Овечкин в следующем сезоне побьет снайперский рекорд Гретцки, если «Вашингтон» предстанет боеспособной командой.