Капризов назвал причину неудачной игры в начале сезона НХЛ

Капризов связал с травмой свою неудачную игру в начале нынешнего сезона НХЛ

Российский лидер «Миннесоты» считает, что на его неудачную игру повлияла травма, полученная еще в конце прошлого сезона

Кирилл Капризов (Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов считает, что снижение его результативности в первой половине регулярного чемпионата связано с травмой, полученной в конце прошлого сезона. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Сказалась травма, которую я получил еще в прошлом сезоне и перед плей-офф пропустил месяц с лишним. Но сейчас чувствую себя нормально. Где-то психовал, когда забить не получалось, — а нужно наслаждаться хоккеем», — сказал Капризов.

По словам Капризова, нужно уметь справляться с неудачными сериями. «Ты можешь 20 матчей сыграть — 25 голов забить, а потом в 15 играх — четыре гола. Надо научиться играть стабильнее, меньше нервничать, просто стараться играть в свой лучший хоккей и не заниматься этими подсчетами», — добавил хоккеист.

Капризов, который в начале этого года пропустил около двух недель из-за травмы, набрал 6 (5+1) очков в последних двух матчах. После этого он вернулся на первую строчку в списке лучших бомбардиров «Миннесоты» в нынешнем сезоне — 42 (18+24) очка в 39 играх.

«Сейчас надо опять набрать форму и постараться сыграть вторую половину сезона лучше, чем первую, которая получилась у меня чуть провальной», — отметил Капризов.

«Миннесота» после 46 матчей набрала 45 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от зоны плей-офф составляет шесть очков.