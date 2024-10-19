Черчесов признал, что был не прав в ситуации с шуткой о казахском языке

Черчесов признал свою неправоту в ситуации с шуткой о казахском языке

Журналист в футболке ПСЖ задал тренеру вопрос на казахском, а Черчесов спросил, не на французском ли тот говорит. Казахстанская федерация футбола в итоге оштрафовала тренера за эту шутку на 150 тыс. руб.

Станислав Черчесов (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал вызвавший скандал эпизод с его шуточным ответом журналисту, задавшему ему вопрос на казахском языке.

«Каждый раз, когда говорю публично, знаю что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав», — сказал Черчесов.

Российский тренер 13 октября после проигрыша Словении в Лиге наций (0:1) ответил журналисту в футболке «Пари Сен-Жермен», задавшему вопрос на казахском, не на французском ли языке тот говорит.

На инцидент отреагировало Министерство туризма и спорта, которое потребовало объяснений. В Казахстанской федерации футбола (КФФ) объяснили, что это была шутка, а Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и активно его изучает.

В итоге КФФ оштрафовала Черчесова на 738,4 тыс. тенге (150 тыс. руб.).

Это уже не первый скандал с Черчесовым по поводу казахского языка. В июне на заданный на казахском вопрос он предложил ответить по-осетински. Позднее в федерации футбола заявили, что Черчесов начал изучать казахский язык.

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня. В четырех матчах с новым тренером Казахстан трижды уступил и один раз сыграл вничью.