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Черчесову не понравилось, что журналист задал ему вопрос на казахском

Новый главный тренер сборной Казахстана в ответ спросил: «По-осетински можно тебе отвечать?»
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Laszlo Szirtesi / Getty Images)

Новому главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову не понравилось, что на пресс-конференции ему задали вопрос на казахском языке. Как сообщает Tengri Sport, у тренера и журналиста состоялся следующий диалог:

Черчесов: Я извиняюсь, вы откуда?

Журналист: Я из Казахстана.

Черчесов: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?

Журналист: Давайте, отвечайте.

Черчесов: Но ведь никто не поймет.

Черчесов впервые за три года возглавил национальную команду
Спорт
Станислав Черчесов

После другого вопроса на казахском Черчесову пришлось просить помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова. «Не знаю, кто он, но переводчик у него был президент», — отшутился Черчесов.

Экс-тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня. С сентябре в рамках Лиги наций казахстанцы сыграют с норвежцами и словенцам.

Черчесов возглавил национальную команду впервые с 2021 года после ухода из сборной России. Тренер был без работы с 2023 года после увольнения из венгерского «Ференцвароша».

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Футбол Станислав Черчесов Казахстан
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