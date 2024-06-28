Черчесову не понравилось, что журналист задал ему вопрос на казахском
Новому главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову не понравилось, что на пресс-конференции ему задали вопрос на казахском языке. Как сообщает Tengri Sport, у тренера и журналиста состоялся следующий диалог:
Черчесов: Я извиняюсь, вы откуда?
Журналист: Я из Казахстана.
Черчесов: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?
Журналист: Давайте, отвечайте.
Черчесов: Но ведь никто не поймет.
После другого вопроса на казахском Черчесову пришлось просить помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова. «Не знаю, кто он, но переводчик у него был президент», — отшутился Черчесов.
Экс-тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня. С сентябре в рамках Лиги наций казахстанцы сыграют с норвежцами и словенцам.
Черчесов возглавил национальную команду впервые с 2021 года после ухода из сборной России. Тренер был без работы с 2023 года после увольнения из венгерского «Ференцвароша».
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