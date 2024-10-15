Черчесов снова вызвал скандал ответом на вопрос на казахском языке

Тренер в шутку спросил журналиста, который был в форме ПСЖ, не на французском ли тот говорил. Федерации футбола пришлось выпустить заявление, в котором говорится, что Черчесов относится к казахскому языку с большим уважением

Станислав Черчесов (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Казахстанская федерация футбола сделала в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) заявление по поводу высказываний главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова на недавней пресс-конференции.

После поражения в Лиге наций от Словении (0:1) журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. Тренер в ответ в шутку спросил, не на французском ли тот говорил. Этот журналист был в футболке с эмблемой «Пари Сен-Жермен».

«Федерация считает необходимым прояснить ситуацию из-за размещенного в соцсетях видео о неуважении к казахскому языку Станислава Черчесова. После того как казахстанский журналист Бегасыл Сейитканов, одетый в форму французского клуба ПСЖ, задал этот вопрос на пресс-конференции, главный тренер ответил в шуточной форме. Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и культуре нашей страны. А также сообщаем, что он активно изучает казахский язык», — заявили в федерации.

Это заявление в федерации сделали после того, как Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений от организации из-за «инцидента, который вызвал широкий общественный резонанс». Ведомство также призвало все спортивные федерации страны отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес.

У Черчесова не впервые подобные проблемы. На пресс-конференции 28 июня у него возникло недопонимание с одним из журналистов. Тренеру не понравилось, что тот задал ему вопрос на казахском. Новый главный тренер сборной Казахстана в ответ спросил: «По-осетински можно тебе отвечать?» Позднее в федерация футбола заявили, что Черчесов начал изучать казахский язык.

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня. В четырех матчах с новым тренером Казахстан трижды уступил и один раз сыграл вничью.