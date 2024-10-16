Черчесов заплатит почти ₽150 тыс. штрафа за шутку про казахский язык
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заплатит штраф в размере почти 150 тыс. рублей за шуточный ответ журналисту, задавшему ему вопрос на казахском языке. Об этом ТАСС сообщили в Казахстанской федерации футбола (КФФ).
Штраф в размере 738,4 тыс. тенге наложен «в рамках этического регламента».
Черчесов 13 октября после проигрыша Словении в Лиге наций (0:1) ответил журналисту в футболке «Пари Сен-Жермен», задавшему вопрос на казахском, не на французском ли языке он говорит.
На инцидент отреагировало Министерство туризма и спорта, которое потребовало объяснений. В КФФ объяснили, что это была шутка, а Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и активно его изучает.
Это уже не первый скандал с Черчесовыи по поводу казахского языка. В июне на заданный на казахском вопрос он предложил ответить по-осетински.
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне, в сентябре провел дебютный матч, но пока заработал в четырех играх только одно очко.
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