Станислав Черчесов заплатит почти ₽150 тыс. штрафа за шутку про казахский язык

Черчесов заплатит почти ₽150 тыс. штрафа за шутку про казахский язык

Тренера оштрафовали за нарушение этического регламента. Журналист в футболке ПСЖ задал ему вопрос на казахском, а Черчесов спросил, не на французском ли тот говорит. Минспорт потребовал объяснений, а федерация назвала это шуткой

Станислав Черчесов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заплатит штраф в размере почти 150 тыс. рублей за шуточный ответ журналисту, задавшему ему вопрос на казахском языке. Об этом ТАСС сообщили в Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Штраф в размере 738,4 тыс. тенге наложен «в рамках этического регламента».

Черчесов 13 октября после проигрыша Словении в Лиге наций (0:1) ответил журналисту в футболке «Пари Сен-Жермен», задавшему вопрос на казахском, не на французском ли языке он говорит.

На инцидент отреагировало Министерство туризма и спорта, которое потребовало объяснений. В КФФ объяснили, что это была шутка, а Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и активно его изучает.

Это уже не первый скандал с Черчесовыи по поводу казахского языка. В июне на заданный на казахском вопрос он предложил ответить по-осетински.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне, в сентябре провел дебютный матч, но пока заработал в четырех играх только одно очко.