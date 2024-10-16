Главные скандалы с участием Черчесова

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов попал в очередной конфликт из-за шутки про казахский язык. В какие еще скандалы попадал Черчесов — в материале «РБК Спорт»

Станислав Черчесов (Фото: Юрий Кочетков / ТАСС)

Станислав Черчесов оказался в центре скандала из-за казахского языка, на котором журналист задал ему вопрос на пресс-конференции после поражения от Словении (0:1). Российский тренер перебил журналиста, одетого в футболке ПСЖ, и спросил: «Ты по-французски сейчас говоришь?» В Казахстане возмутились заявлениями Черчесова, а Министерство туризма и спорта страны потребовало разъяснений от национальной Федерации футбола о высказываниях главного тренера команды.

В какие еще скандалы попадал Черчесов — в материале «РБК Спорт»

Черчесов 3 июня возглавил национальную команду Казахстана вместо ушедшего Магомеда Адиева. Под руководством российского тренера казахстанская команда провела четыре матча в Лиге наций, в которых один раз сыграла вничью и три раза проиграла.

Раскритиковал игроков сборной на «Матч ТВ»

В конце ноября 2020 года интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова вызвало широкий резонанс, поскольку он открыто высказал недовольство рядом футболистов после матчей национальной команды. В частности, Федором Чаловым, Алексеем и Антоном Миранчуками.

«Чалов и Миранчуки? «Золотому активу», как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченными сделать. Они сыграли, и сейчас они у себя дома пьют чай, а я тут у вас. Они должны слушать, что мы говорим, и идти вперед. «Золотой актив» должен что-то делать. Чалов играет с Молдавией — проявляй себя, — подчеркнул он. — По нему могу еще вот что сказать: его не было полтора года в сборной. Но сейчас он лучше, чем в те разы, когда его вызывали».

Также наставник национальной команды объяснил свой выбор между форвардами в пользу Антона Заболотного. «Почему играет Заболотный? Потому что он приносит больше пользы команде. Мне лучше «бездарный» Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает. У него было пять моментов, а у этих талантливых сколько? Кстати, без Леши Миранчука мы все время выигрывали (Алексей Миранчук не играл в трех октябрьских играх, где российская команда потерпела поражение и дважды сыграла вничью. — РБК). Сейчас он появился — и вы видите», — отметил Черчесов.

После выхода интервью в эфир комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказал недовольство поведением Черчесова и написал в своем телеграм-канале следующее: «И это вы еще внеэфирные реплики повелителя сборной России в рекламных паузах не слышали».

В свою очередь в ЦСКА не смогли проигнорировать критику в адрес воспитанника клуба Чалова и заявили о том, что руководство клуба удивлено высказываниями главного тренера национальной сборной.

«В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз. Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — говорится в заявлении.

Конфликт с лидерами клубов: в «Спартаке» убрал Титова, а в «Динамо» — Денисова

После поражения Спартака от ЦСКА (1:5) в 2008 году Черчесов обвинил в неудачном результате футболистов Максима Калиниченко, Егора Титова и Моцарта. Уже на следующей тренировке тренер отправил игроков в дубль. Черчесов объяснял решение тем, что капитан и его заместители несут ответственность за командный дух и результат команды.

Спустя пару недель Моцарта вернули из дубля в основную команду, а Титов и Калиниченко за московский клуб не сыграли. В итоге Калниченко подписал контракт с «Днепром», а Титов перешел в «Химки».

«Обиды на Черчесова нет, все уже отболело. Вопрос не в том, был ли перевод меня и Максима Калиниченко в дубль оправданным, дело в том, в какой форме это произошло. Людям ведь это неизвестно. А произошло это очень некрасиво, прилюдно, на тренировке. Нам фактически дали пинка. Пытались подойти к Черчесову поговорить — он нас игнорировал. Ходил по полю как петушок», — рассказывал Титов.

Подобные ситуации происходили почти во всех клубах, где он работал. В «Жемчужине» Сочи у Черчесова был конфликт с лидером команды Максимом Деменко, а в «Тереке» он наказывал бразильца Маурисио, который задумывался об уходе из клуба.

Однако самый громкий конфликт у Черчесова был с Игорем Денисовым в московском «Динамо» в 2015 году. Инцидент произошел после матча 20-го тура против «Зенита», когда Денисов выразил тренеру недовольство отсутствием в стартовом составе Артура Юсупова: Черчесов не внес футболиста в заявку на матч из-за того, что игрок вел переговоры о трансфере в петербургский клуб тем же летом. После этого Денисов больше не сыграл при Черчесове.

В 2021 году футболист в видео на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский» рассказал подробности конфликта с тренером. «При всем «Динамо» он мне указал на душ, сказал: «Пошли в душ, будем там с тобой...» Не знаю, что он там хотел. Может, я ему понравился. Но я интеллигентно отказался. Потом он меня вызвал в кабинет на базе. Все, что я думал, сказал ему в глаза. При команде ничего не стал говорить. Он на всю базу орал, что такой, мягко скажем, урод за километр до базы не подойдет, кричал: «Я его закопаю! Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут». Хотя я не понимаю такого обращения. Такое вот он высказывал», — рассказывал Денисов.

Конфликты с журналистами из-за языка

На пресс-конференции 28 июня у Черчесова возникло недопонимание с журналистом Нурсултаном Курманом. Тренеру не понравилось, что Курман задал ему вопрос на казахском. Главный тренер сборной Казахстана в ответ спросил: «По-осетински можно тебе отвечать?»

Позднее 28 июня президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов отверг возможность развития этой конфликтной ситуации. «Гостеприимство казахов всегда выше всяких перипетий», — заявил Барменкулов. Также вечером 28 июня в телеграм-канале Казахстанской федерации футбола сообщили, что Черчесов начал учить казахский язык. Сам журналист Нурсултан Курман позже заявил, что простил Черчесова после конфликта.

Однако после этого конфликта Черчесов шутить не перестал. Уже в октябре после поражения в Лиге наций от Словении (0:1) журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. Тренер в ответ в шутку спросил, не на французском ли тот говорил. Этот журналист был в футболке с эмблемой «Пари Сен-Жермен».

Казахстанская федерация футбола сделала в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) заявление по поводу высказываний Черчесова. «Федерация считает необходимым прояснить ситуацию из-за размещенного в соцсетях видео о неуважении к казахскому языку Станислава Черчесова. После того как казахстанский журналист Бегасыл Сейитканов, одетый в форму французского клуба ПСЖ, задал этот вопрос на пресс-конференции, главный тренер ответил в шуточной форме. Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и культуре нашей страны. А также сообщаем, что он активно изучает казахский язык», — заявили в федерации.

Это заявление в федерации сделали после того, как Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений от организации из-за «инцидента, который вызвал широкий общественный резонанс». Ведомство также призвало все спортивные федерации страны отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес.