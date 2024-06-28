Черчесов начал учить казахский после инцидента с журналистом на брифинге

Известный специалист по казахскому языку Канат Тасибеков заявил, что рассчитывает увидеть результаты своей работы с новым тренером сборной Казахстана уже к концу года

Станислав Черчесов (Фото: Laszlo Szirtesi / Getty Images)

Новый главный тренер сборной Казахстана российский специалист Станислав Черчесов начал учить казахский язык. Об этом сообщается в телеграм-канале Казахстанской федерации футбола.

«Черчесов посетил свой первый урок казахского языка. Лекцию главному тренеру прочел Канат Тасибеков, известный знаток казахского языка, автор книги «Ситуативный казах». Тасибеков заявил, что постарается до конца года заставить главного тренера говорить как можно больше», — говорится в сообщении.

В федерации добавили, что всегда отдают приоритет казахскому языку.

Ранее у Черчесова на пресс-конференции возникло недопонимание с одним из журналистов. Тренеру не понравилось, что тот задал ему вопрос на казахском. Новый главный тренер сборной Казахстана в ответ спросил: «По-осетински можно тебе отвечать?»

Позднее президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов в разговоре с «РИА Новости» отверг возможность развития этой конфликтной ситуации. «Гостеприимство казахов всегда выше всяких перипетий», — заявил Барменкулов.

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня.