Черчесов начал учить казахский после инцидента с журналистом на брифинге
Новый главный тренер сборной Казахстана российский специалист Станислав Черчесов начал учить казахский язык. Об этом сообщается в телеграм-канале Казахстанской федерации футбола.
«Черчесов посетил свой первый урок казахского языка. Лекцию главному тренеру прочел Канат Тасибеков, известный знаток казахского языка, автор книги «Ситуативный казах». Тасибеков заявил, что постарается до конца года заставить главного тренера говорить как можно больше», — говорится в сообщении.
В федерации добавили, что всегда отдают приоритет казахскому языку.
Ранее у Черчесова на пресс-конференции возникло недопонимание с одним из журналистов. Тренеру не понравилось, что тот задал ему вопрос на казахском. Новый главный тренер сборной Казахстана в ответ спросил: «По-осетински можно тебе отвечать?»
Позднее президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов в разговоре с «РИА Новости» отверг возможность развития этой конфликтной ситуации. «Гостеприимство казахов всегда выше всяких перипетий», — заявил Барменкулов.
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ