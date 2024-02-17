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Юристы оценили риск выдачи Нидерландам объявленного в розыск Промеса

Юрист Ватаманюк: Россия вряд ли выдаст Промеса по запросу Нидерландов
Прокуратура Амстердама объявила в международный розыск футболиста «Спартака» Квинси Промеса, который получил тюремный срок по делу о контрабанде кокаина. РБК узнал у юристов, насколько велик риск его выдачи по запросу Нидерландов
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Суд Амстердама 14 февраля приговорил нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. Через два дня амстердамская прокуратура сообщила, что футболист объявлен в международный розыск.

«Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», — заявил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

РБК спросил у юристов, насколько высока вероятность экстрадиции 32-летнего футболиста в Нидерланды из России, если такой запрос поступит.

Кто такой Квинси Промес

Владислав Ватаманюк, управляющий партнер адвокатской группы Ватаманюк&Партнеры

«Полагаю, что Россия вряд ли выдаст Промеса по запросу Нидерландов, несмотря на его объявление в международный розыск. Причиной тому является, наряду с отсутствием двустороннего договора между Российской Федерацией и Нидерландами о взаимной правовой помощи по уголовным делам, напряженная общественно-политическая ситуация, связанная в том числе с выходом России из Совета Европы, а также отнесения стран Европейского Союза к числу недружественных государств», — сказал Ватаманюк.

При этом Ватаманюк не исключил, что Промес может получить в ускоренном порядке гражданство России, а также запросить политическое убежище. «Именно с этими обстоятельствами уголовно-процессуальный закон связывает возможность компетентных властей России правомерно отказать в удовлетворении запроса о выдаче лица, осужденного за пределами территории страны», — добавил Ватаманюк.

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Квинси Промес

Он низко оценивает шансы на применение принципа взаимности и международной вежливости при исполнении запроса о выдаче футболиста. «Несмотря на его наличие в международной практике и действующем законодательстве, следует учитывать текущее состояние международных отношений России и стран Евросоюза, а также отсутствие существенного интереса государства в обмене футболиста на наших граждан, отбывающих наказание в ЕС», — заключил адвокат.

Антон Бибаров-Государев, юрист

«В нынешних геополитических условиях выдача Промеса крайне маловероятна. Мало того, что между нашими странами не подписано соглашение об экстрадиции, но и сама экстрадиция основана на принципе взаимности. Россия может экстрадировать гражданина другому государству, при условии, что такое государство также выдаст преступника. Решение по этому вопросу принимает генеральная прокуратура, но опыт последних лет такого взаимодействия подсказывает, что Нидерландам не стоит ожидать подарков от российской стороны, даже не смотря на существование общей международной конвенции», — сказал Бибаров-Государев.

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Квинси Промес

Аминат Гетажеева, адвокат

«С одной стороны, наше государство всегда придерживается принципов сотрудничества с другими странами в плане борьбы с преступностью, особенно когда речь идет о контрабанде наркотиков. Но надо понимать, что проверить состоятельность обвинений нидерландской стороны в текущей ситуации очень сложно», — сказала Гетажеева.

По словам Гетажеевой, стоит обратить внимание и на специфику политических отношений с Нидерландами, занимающими откровенно недружественную позицию в отношении России. «Вполне вероятно, что российские ведомства в связи с этим могут и отказаться удовлетворять запросы нидерландских властей, если таковые поступят в отношении спортсмена. Многое будет зависеть от профессионализма защитников спортсмена, а таковые ему, вероятно, понадобятся даже в условиях нахождения в России, поскольку вопросы у наших правоохранительных органов к спортсмену все равно возникнут», — добавила Гетажеева.

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Квинси Промес

Ольга Лукманова, адвокат

«Если Промес получит российское гражданство, то маловероятно, что Россия его выдаст, так как между странами отсутствует договор об экстрадиции», — сказала Лукманова.

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Иван Витченко Иван Витченко, Яна Баширова
Футбол Нидерланды Квинси Промес ФК Спартак Москва экстрадиция юристы международный розыск кокаин
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