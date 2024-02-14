Квинси Промес обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков

Суд в Амстердаме 14 февраля приговорил футболиста «Спартака» к шести годам тюрьмы. Промес подаст апелляцию

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес собирается подать апелляцию на приговор по делу о контрабанде наркотиков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «красно-белых».

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — рассказали в «Спартаке».

Адвокат Промеса Роберт Малевич также заявил, что футболист будет обжаловать приговор амстердамского суда, сообщил в соцсети Х журналист RTL Уэсли Мейер.

Ранее 14 февраля суд Амстердама приговорил нидерландского нападающего «Спартака» к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году.

Это не первое судебное дело футболиста. В июне 2023 года Промеса приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Форвард подал апелляцию, она будет рассмотрена 20 февраля.

Форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021 году вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 32-летний футболист сыграл за «красно-белых» 21 матч, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.