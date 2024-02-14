Квинси Промес обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков
Нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес собирается подать апелляцию на приговор по делу о контрабанде наркотиков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «красно-белых».
«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — рассказали в «Спартаке».
Адвокат Промеса Роберт Малевич также заявил, что футболист будет обжаловать приговор амстердамского суда, сообщил в соцсети Х журналист RTL Уэсли Мейер.
Ранее 14 февраля суд Амстердама приговорил нидерландского нападающего «Спартака» к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году.
Это не первое судебное дело футболиста. В июне 2023 года Промеса приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Форвард подал апелляцию, она будет рассмотрена 20 февраля.
Форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021 году вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 32-летний футболист сыграл за «красно-белых» 21 матч, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?