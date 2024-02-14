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Лидера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина

Лидера «Спартака» Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду кокаина
Футболиста «Спартака» Квинси Промеса приговорили к шести годам тюрьмы в Нидерландах по делу о контрабанде наркотиков
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Суд Амстердама приговорил нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. Об этом сообщает Ad.nl.

Прокурор 24 января попросил приговорить Промеса к девяти годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году. Обвинение считает, что Промес играл в деле «руководящую» роль. Для его предполагаемого соучастника и родственника Мэрилио В. (сестра его отца является бабушкой Промеса) прокурор просил восемь лет тюрьмы и штраф. В итоге он также получил шесть лет тюрьмы.

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Спорт
Квинси Промес

Промес отрицал все обвинения, на суд он не приехал из-за «обязательств» перед «Спартаком», который сейчас проводит сбор в ОАЭ.

В июне 2023-го Промеса приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Футболист подал апелляцию на это решение. Также Промес должен будет выплатить компенсацию своему двоюродному брату, ее размер будет определен позднее.

Форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 32-летний футболист сыграл за «красно-белых» 21 матч, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.

Также Промес провел 50 матчей (последний был летом 2021 года) за сборную Нидерландов и забил семь мячей.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Квинси Промес Нидерланды суд наркотики кокаин
Квинси Антон Промес фото

Квинси Антон Промес

футболист
4 июня 1992 года
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