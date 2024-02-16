Прокуратура арестовала девять объектов недвижимости Промеса в Нидерландах

По информации De Telegraaf, прокуратура Нидерландов наложила арест на жилую недвижимость осужденного Квинси Промеса в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде. Выселять из домов никого не будут, но форвард не сможет их продать

Квинси Промес (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, которые принадлежат нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу, осужденному на шесть лет судом Амстердама, сообщает газета De Telegraaf.

По информации источника, речь идет о жилых помещениях в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде. De Telegraaf отмечает, что стоимость объектов оценивается в «миллионы евро».

При этом, согласно решению прокуратуры, все живущие в этих домах люди, если они имеются, могут остаться, но Промес не сможет продать эти объекты недвижимости.

Суд Амстердама 14 февраля приговорил нидерландского нападающего «Спартака» к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году.

Это не первое судебное дело футболиста. В июне 2023 года Промеса приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Форвард подал апелляцию, она будет рассмотрена 20 февраля.

Форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021 году вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 32-летний футболист сыграл за «красно-белых» 21 матч, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.