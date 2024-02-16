Прокуратура арестовала девять объектов недвижимости Промеса в Нидерландах
Прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, которые принадлежат нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу, осужденному на шесть лет судом Амстердама, сообщает газета De Telegraaf.
По информации источника, речь идет о жилых помещениях в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде. De Telegraaf отмечает, что стоимость объектов оценивается в «миллионы евро».
При этом, согласно решению прокуратуры, все живущие в этих домах люди, если они имеются, могут остаться, но Промес не сможет продать эти объекты недвижимости.
Суд Амстердама 14 февраля приговорил нидерландского нападающего «Спартака» к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году.
Это не первое судебное дело футболиста. В июне 2023 года Промеса приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Форвард подал апелляцию, она будет рассмотрена 20 февраля.
Форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021 году вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 32-летний футболист сыграл за «красно-белых» 21 матч, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.
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