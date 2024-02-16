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Футболиста «Спартака» Квинси Промеса объявили в международный розыск

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса объявили в международный розыск
В прокуратуре Амстердама заявили, что пытались доставить футболиста в Нидерланды и приняли для этого меры, но пока это не привело к его экстрадиции
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нападающий «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск. Об этом «РИА Новости» сообщили в прокуратуре Амстердама.

«Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», — заявил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

Как отметил Ваттимен, Нидерланды не могут на это повлиять, поскольку зависят в этом вопросе от других стран.

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Суд Амстердама 14 февраля приговорил нидерландского нападающего «Спартака» к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году. Уже известно, что Промес собирается подать апелляцию на свой приговор.

На суде футболист не присутствовал, сейчас он находится на сборах «Спартака» в ОАЭ.

Это не первое судебное дело футболиста. В июне 2023 года Промеса приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Форвард подал апелляцию, она будет рассмотрена 20 февраля.

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Накануне стало известно, что прокуратура Нидерландов наложила арест на жилую недвижимость Промеса в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде (всего девять объектов). При этом, согласно решению прокуратуры, все живущие в этих домах люди, если они имеются, могут остаться, но Промес не сможет продать эти объекты недвижимости.

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Футбол Квинси Промес Нидерланды ФК Спартак Москва ордер на арест международный розыск
Квинси Промес фото

Квинси Промес

футболист
4 июня 1992 года
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