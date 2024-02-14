Спартаковцу Промесу в Нидерландах дали 6 лет тюрьмы по делу о наркоторговле

Звезде «Спартака» дали шесть лет за 1,4 т кокаина. Что важно знать

В Нидерландах Квинси Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду 1,4 т кокаина. Это масштабное дело расследуется уже несколько лет, среди его эпизодов — пропажа крупной партии наркотиков и убийство экс-футболиста

Квинси Промес (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Суд Амстердама приговорил нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. Игрок на суде не присутствовал.

В «Спартаке» сообщили, что лучший легионер в истории московского клуба собирается подать апелляцию на приговор. «Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — рассказали в пресс-службе клуба.

«РБК Спорт» собрал подробности дела и узнал, насколько вероятна экстрадиция Промеса.

Что произошло

В январе 2023 года полузащитник «Спартака» был обвинен в контрабанде 1,4 т наркотиков. В ходе судебного заседания по делу суринамца Пита Вортела, главного фигуранта дела о контрабанде наркотиков и двух убийствах, прокуратура сообщила, что Промес подозревается в выплате наркоторговцу €250 тыс. в качестве компенсации за пропавшую партию в 400 кг кокаина в 2020 году.

Сам суринамец отрицает все обвинения и связь с Промесом, хотя номер футболиста был найден в его телефоне. Полузащитник «Спартака» тоже не признает вину.

Также в деле фигурирует дядя футболиста Мэрилио В. Прокурор попросил приговорить его к восьми годам тюрьмы. Мэрилио также обвиняют в отмывании денег. Он признал, что знал о кокаине, но заявил, что его роль в деле была самой незначительной.

По данным следствия, Промес и его дядя принадлежат к «большой сети преступников», причастной к ввозу в Нидерланды кокаина в 2020 году через порт Антверпена двумя партиями, одну из которых задержали. В прокуратуре считают, что Промес выполнял «руководящую» роль и финансировал процесс.

С пропажей партии наркотиков следствие связывает убийство двух человек — Генсиэля Феллера и экс-игрока «Волендама», «Эммена» и «Антверпена» Кельвина Мейнарда.

Экс-футболист, скрываясь от двух вооруженных мужчин на машине, врезался в здание пожарной части. От полученных травм 32-летний Мейнард погиб. Позже предполагаемых преследователей экс-футболиста задержали, но они так и не были привлечены к уголовной ответственности.

Феллера чуть позже застрелили на Кюрасао. Двух киллеров приговорили к 20 годам тюрьмы, еще один фигурант дела получил 16 лет. Позже полиции удалось установить связь между убийствами Феллера и Мейнарда. По версии следствия, Вортел отомстил Феллеру и Мейнарду за украденные наркотики. Вортела в 2022-м арестовали на Арубе. Там он скрывался от международного розыска.

Как в деле оказался Промес

Во время следствия в мобильнике Вортела обнаружили телефонный номер Промеса. Адвокат Вортела Руд ван Боом назвал эти данные сплетнями. «Мой клиент говорит, что не знает ни Промеса, ни его номера телефона. Есть только информация, которая поступила в отдел криминальной разведки, и то, что попало в СМИ. В основном это сплетни, больше ничего», — подчеркнул адвокат.

Обвинение следствия в основном базируется на перехваченных сообщениях в мессенджерах. Утверждается, что Промес скрывался под ником Fantasma в переписках. Сам футболист подчеркивал, что это не его учетная запись. Участники переписки сами задавались вопросом: действительно ли Fantasma является «тем футболистом» Промесом.

В 2022 году нидерландская газета De Telegraaf со ссылкой на источники, близкие к ходу расследования, сообщала, что телефон Промеса прослушивали. Тогда издание утверждало, что Промес и его родственники вложили деньги в партию кокаина. Эту партию наркотиков бельгийская полиция изъяла в Антверпене в апреле 2020 года. Тогда же были проведены несколько арестов.

Второе тюремный срок с июня 2023 года

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы по другому делу — о нападении на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Летом 2020 года футболист ударил кузена ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Причиной стал давний конфликт из-за украденного ожерелья. Прокурор требовал два года тюрьмы, а потерпевший — компенсацию в размере €1 млн.

Одним из главных доказательств в деле стала прослушка телефонных разговоров Промеса. Ее представили на судебном процессе.

В частности, в телефонном разговоре с отцом спортсмен высказал недовольство из-за того, что тот встал на защиту потерпевшего. «Зачем ты выскочил перед ним? Ты спас ему жизнь, — говорил футболист. — Я бы зарезал его, ты же это понимаешь?».

Спустя десять минут Промес из разговора с матерью узнал, что ранил двоюродного брата в ногу. «Значит, ему еще повезло», — отреагировал он.

Также Промес извинился перед тетей за произошедшее: «Ты знаешь, что сегодня он был дерзок. Я ничего не смог с собой поделать».

Позже в разговоре с отцом, который также цитировался в суде, Промес отметил: «Если кто-то украдет что-то у тети — я убью его. Если кто-то украдет у тебя — я убью его. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, иначе было бы хуже».

Сам игрок на судежном процессе не появлялся.

Грозит ли Промесу экстрадиция

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов Сергей Алексеев назвал экстрадицию в Нидерланды маловероятной.



«Уголовное право Нидерландов и решение юрисдикционных органов Нидерландов не имеют юридической силы на территории Российской Федерации. Также у нас нет общего договора об экстрадиции с Нидерландами, но иногда по договоренности между правительствами или правоохранительными органами стран в индивидуальном порядке преступники могут выдаваться, но это крайне редкие случаи», — сказал Алексеев.

«В данной ситуации, с учетом категории преступлений и текущего взаимодействия между странами, это [выдача] крайне маловероятно, хотя теоретически по действующему международному праву возможно», — сказал Алексеев «РБК Спорт».

Сейчас футболист находится вместе с командой в ОАЭ, с которыми у Нидерландов есть договор об экстрадиции. Но на данным момент, полагает юрист, Промесу и там ничего не грозит. «Сейчас у него в ОАЭ привилегированный статус, специальная резидентская виза Арабских Эмиратов, риска экстрадиции быть не должно», — добавил Алексеев.

Специальный советник по вопросам экстрадиции и международного розыска КА Pen & Paper Вадим Яловицкий подчеркнул, что до вступления приговора в силу футболиста даже не будут задерживать в ОАЭ.

«Если же апелляцию рассмотрят до его отъезда и оставят приговор без изменения, то риски экстрадиции резко возрастут», — подчеркнул Яловицкий.

По словам юриста, нужно учитывать, что этот приговор не единственный, а значит, в случае направления запроса об экстрадиции у властей ОАЭ появится обязательство, как минимум, задержать на этом основании разыскиваемого, и начать процедуру выдачи.

«Чем такой процесс закончится, прогнозировать сложно, — добавил Яловицкий. — Это будет зависеть от наличия между двумя названными странами международного договора о выдаче, либо применения принципа взаимности. В любом случае, при поступлении в ОАЭ официального запроса о задержании в целях экстрадиции, футболисту придется какое-то время провести в ОАЭ до принятия окончательного решения властями этой страны».

Юрист Евгений Морозов отметил, что Россия оставила за собой право отказывать в экстрадиции при определенных обстоятельствах.

«Между Россией и Голландией есть правовые документы, которые говорят о том, что есть право на экстрадицию в Нидерланды при запросе Генпрокуратуры и других органов государственной власти, на которые наша страна может отреагировать. А может не отреагировать, поскольку в конвенции мы оставили за собой право отказывать в экстрадиции при определенных обстоятельствах», — сказал юрист.

Морозов усомнился в том, что в России положительно ответят на запрос Нидерландов, поскольку ранее европейские страны отказывали в экстрадиции осужденных на территории России. «Поэтому, с учетом всех аспектов, экстрадиция вряд ли случится», — заключил он.

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев считает, что шансы на экстрадицию Промеса повысятся только в случае подачи его в международный розыск.

«Возможность экстрадиции или задержания Промеса зависит от нескольких обстоятельств. Первое: будет ли он подан в международный розыск Интерпола, и станем ли мы исполнять ордер международной полицейской организации. Сегодня уровень сотрудничества с Интерполом значительно снизился в силу политической конъюнктуры», — отметил он.

«Второй аспект — двухсторонние соглашения о выдаче преступников. Его у нас с Нидерландами нет. Поэтому Промес может быть задержан только в случае его выезда вместе с командой на сборы или игры в другие страны. Кроме того, он может получить российское гражданство, а вместе с ним и иммунитет от любой экстрадиции», — добавил Соловьев.

Спортивный юрист Алексей Панич не исключил, что Промес прибегнет к получению гражданства России для сокращения рисков.

«Двустороннего договора, который бы позволял осуществлять экстрадицию между Россией и Нидерландами, нет. В принципе, возможна экстрадиция на основании многостороннего договора, но с учетом политической ситуации, думаю, что вероятность экстрадиции в этом случае не очень высокая», — отметил юрист.

«Есть предусмотренные законом основания, для принятия решения об экстрадиции и об отказе от экстрадиции, — добавил Панич. — Во-первых, для спортсменов во многих случаях существует возможность упрощенного получения гражданства РФ, эта опция доступна в данном случае для того чтобы избежать экстрадиции. И второй вариант, попросить убежища, по тем или иным причинам, в случае, если оно будет предоставлено, это еще одно основание для отказа в экстрадиции. Такого рода решение, если будет отказ, будет вынесено российскими государственными органами — Генеральной прокуратурой».