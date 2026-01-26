Российские горнолыжники получили две квоты на Олимпиаду
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила российским горнолыжникам две квоты на предстоящие зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом ТАСС сообщили в Российской федерации горнолыжного спорта.
Одна лицензия предназначена для спортсмена, вторая — для спортсменки.
«Мы получили квоты. Сегодня ждем приглашения от Международного олимпийского комитета», — заявили в федерации.
Личный тренер горнолыжницы Юлии Плешковой Кирилл Копылов уточнил распределение квот. «Я так понимаю, что она [Плешкова] отобралась по рейтингу на Олимпиаду», — сказал Копылов ТАСС.
При этом судьба мужской квоты, по его словам, пока остается под вопросом: «По парням пока еще остаются вопросы. Из троих одного будут выбирать».
28-летняя Плешкова, получившая нейтральный статус в декабре 2025 года, в январе выступила на четырех международных стартах (три — в рамках этапов Кубка мира). В середине января она завоевала бронзу в слаломе-супергиганте на турнире в Бишофсвизене (Германия). 10 января в австрийском Цаухензее на этапе Кубка мира она заняла 51-е место в скоростном спуске. Через неделю, на этапе КМ в итальянском Тарвизио, она показала 40-й результат в скоростном спуске и 48-й в супергиганте.
В активе спортсменки также участие в Олимпиаде-2022 в Пекине, где ее лучшим результатом стало 10-е место в комбинации.
Соревнования по горнолыжному спорту на Играх-2026 пройдут с 7 по 18 февраля в Кортина-д'Ампеццо. Право выступать в нейтральном статусе имеют семеро российских спортсменов: Плешкова, Александр Андриенко, Семен Ефимов, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко, Танзила Исраилова и Виталина Гирина.
