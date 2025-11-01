 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,35 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,2 x 3,05 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,65 x 3,95 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,4 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,4 x 3,7 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,7 x 3,55 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,3 x 3,35 2 3,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,6 x 3,1 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Рома 1 2,17 x 3,15 2 3,7 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Олимпиада-2026⁠,
0

В каких видах россиян допустили до отбора на зимнюю Олимпиаду

Россиян допустили до отбора на зимнюю Олимпиаду-2026 в пяти видах спорта
Сюжет
Олимпиада-2026
CAS постановил разрешить российским саночникам участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Они также смогут пройти квалификацию на Олимпиаду. В каких видах россиян допустили на Игры — в материале «РБК Спорт»
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Суд оставил в силе отстранение Федерации санного спорта России (ФССР) от соревнований Международной федерации санного спорта (FIL), но отменил общий запрет для нейтральных российских саночников. Это означает, что они смогут побороться за путевки на Олимпиаду-2026 через квалификацию. Отбором станут этапы Кубка мира.

18 июня Конгресс FIL проголосовал за продление отстранения российских спортсменов от международных соревнований (включая квалификацию на Игры-2026) и решил не создавать программу допуска для них в нейтральном статусе.

Зимняя Олимпиада пройдет менее чем через полгода, с 6 по 22 февраля, в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. «РБК Спорт» собрал информацию о том, в каких видах россияне смогли получить допуск на Игры.

Кого допустили до Олимпиады

Российские спортсмены были допущены до квалификации на Олимпиаду в трех коньковых видах спорта, которые контролирует ISU: фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. Однако в каждом виде для россиян есть свои ограничения.

  • В фигурном катании от россиян смогут принять участие по одному спортсмену в каждом разряде: в мужском и женском. Здесь отбор уже прошел. В нейтральном статусе на Олимпиаде должны выступить Аделия Петросян и Петр Гуменник. А вот в парном катании и танцах на льду российские фигуристы до отбора не были допущены.
  • В конькобежном спорте ISU допустил к отбору двух российских мужчин (Ивана Фруктова и Ивана Найденышева), а также шесть женщин: Анастасию Григорьеву, Алису Беккер, Анастасию Семенову, Ксению Коржову, Александру Саютину, Ирину Сальникову. Квалификационный турнир к Играм состоится на четвертом этапе Кубка мира в ноябре-декабре в пяти видах программы. На каждую дисциплину российские спортсмены могут заявлять по одному атлету.
  • В шорт-треке допущены среди россиян четыре мужчины: Петр Котмаков, Даниил Николаев, Иллариона Саболдашева, Иван Посашкова, у женщин шесть спортсменок: Анастасия Жеганова, Алена Крылова, Анна Матвеева, Елена Серегина, Анна Овчинникова и Анна Уразова. Квалификация будет проходить также в рамках этапов Кубка мира. На дистанцию можно заявить только одного атлета.
  • Соревнования по ски-альпинизму состоятся на Олимпийских играх впервые. 24-кратный чемпион России Никита Филиппов стал первым россиянином, который отобрался на Игры. Путевку он получил благодаря результатам на этапах Кубка мира.
  • В санном спорте российские спортсмены допущены до международных соревнований в нейтральном статусе. На Игры-2026 спортсмены смогут отобраться через квалификацию. Квоты будут распределены на основе результатов спортсменов на пяти этапах Кубка мира FIL, которые пройдут в Лейк-Плэсиде (США) с 19 по 21 декабря 2025 года. Это касается всех дисциплин, кроме командной эстафеты.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Олимпиада-2026 Олимпийские игры допуск нейтральный статус Россия санный спорт фигурное катание конькобежцы ски-альпинизм
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Материалы по теме
«Матч ТВ» заявил, что ISU отобрал у них олимпийский отбор из-за «санкций»
Спорт
Аделия Петросян выиграла короткую программу в отборе на Олимпиаду
Спорт
Тарасова назвала несущественной ошибку Петросян на олимпийском отборе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Медведев в 1/4 финала «Мастерс» проиграл Звереву впервые с 2023 году Спорт, 01:31
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Wildberries решил на время зафиксировать комиссии для продавцов Бизнес, 00:58
Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по Венесуэле Политика, 00:51
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 00:45
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком с щебнем под Орлом Общество, 00:35
Россиянам ограничили число сим-карт до 20 на одного человека Технологии и медиа, 00:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Муфтий Чечни ответил на критику раввина его слов о «врагах Аллаха» Политика, 00:28
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Налоговые органы получили возможность взыскивать долги без суда Финансы, 00:06
В каких видах россиян допустили до отбора на зимнюю Олимпиаду Спорт, 00:06
Американский журналист раскрыл, что Трамп всегда берет с собой косметику Политика, 00:05
Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках Технологии и медиа, 00:04
Что изменится в сфере финансов для россиян с 1 ноября Инвестиции, 00:00