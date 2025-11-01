В каких видах россиян допустили до отбора на зимнюю Олимпиаду
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Суд оставил в силе отстранение Федерации санного спорта России (ФССР) от соревнований Международной федерации санного спорта (FIL), но отменил общий запрет для нейтральных российских саночников. Это означает, что они смогут побороться за путевки на Олимпиаду-2026 через квалификацию. Отбором станут этапы Кубка мира.
18 июня Конгресс FIL проголосовал за продление отстранения российских спортсменов от международных соревнований (включая квалификацию на Игры-2026) и решил не создавать программу допуска для них в нейтральном статусе.
Зимняя Олимпиада пройдет менее чем через полгода, с 6 по 22 февраля, в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. «РБК Спорт» собрал информацию о том, в каких видах россияне смогли получить допуск на Игры.
Кого допустили до Олимпиады
Российские спортсмены были допущены до квалификации на Олимпиаду в трех коньковых видах спорта, которые контролирует ISU: фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. Однако в каждом виде для россиян есть свои ограничения.
- В фигурном катании от россиян смогут принять участие по одному спортсмену в каждом разряде: в мужском и женском. Здесь отбор уже прошел. В нейтральном статусе на Олимпиаде должны выступить Аделия Петросян и Петр Гуменник. А вот в парном катании и танцах на льду российские фигуристы до отбора не были допущены.
- В конькобежном спорте ISU допустил к отбору двух российских мужчин (Ивана Фруктова и Ивана Найденышева), а также шесть женщин: Анастасию Григорьеву, Алису Беккер, Анастасию Семенову, Ксению Коржову, Александру Саютину, Ирину Сальникову. Квалификационный турнир к Играм состоится на четвертом этапе Кубка мира в ноябре-декабре в пяти видах программы. На каждую дисциплину российские спортсмены могут заявлять по одному атлету.
- В шорт-треке допущены среди россиян четыре мужчины: Петр Котмаков, Даниил Николаев, Иллариона Саболдашева, Иван Посашкова, у женщин шесть спортсменок: Анастасия Жеганова, Алена Крылова, Анна Матвеева, Елена Серегина, Анна Овчинникова и Анна Уразова. Квалификация будет проходить также в рамках этапов Кубка мира. На дистанцию можно заявить только одного атлета.
- Соревнования по ски-альпинизму состоятся на Олимпийских играх впервые. 24-кратный чемпион России Никита Филиппов стал первым россиянином, который отобрался на Игры. Путевку он получил благодаря результатам на этапах Кубка мира.
- В санном спорте российские спортсмены допущены до международных соревнований в нейтральном статусе. На Игры-2026 спортсмены смогут отобраться через квалификацию. Квоты будут распределены на основе результатов спортсменов на пяти этапах Кубка мира FIL, которые пройдут в Лейк-Плэсиде (США) с 19 по 21 декабря 2025 года. Это касается всех дисциплин, кроме командной эстафеты.
