Россиян допустили до отбора на зимнюю Олимпиаду-2026 в пяти видах спорта

В каких видах россиян допустили до отбора на зимнюю Олимпиаду

CAS постановил разрешить российским саночникам участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Они также смогут пройти квалификацию на Олимпиаду. В каких видах россиян допустили на Игры — в материале «РБК Спорт»

Фото: Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Суд оставил в силе отстранение Федерации санного спорта России (ФССР) от соревнований Международной федерации санного спорта (FIL), но отменил общий запрет для нейтральных российских саночников. Это означает, что они смогут побороться за путевки на Олимпиаду-2026 через квалификацию. Отбором станут этапы Кубка мира.

18 июня Конгресс FIL проголосовал за продление отстранения российских спортсменов от международных соревнований (включая квалификацию на Игры-2026) и решил не создавать программу допуска для них в нейтральном статусе.

Зимняя Олимпиада пройдет менее чем через полгода, с 6 по 22 февраля, в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. «РБК Спорт» собрал информацию о том, в каких видах россияне смогли получить допуск на Игры.

Кого допустили до Олимпиады

Российские спортсмены были допущены до квалификации на Олимпиаду в трех коньковых видах спорта, которые контролирует ISU: фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. Однако в каждом виде для россиян есть свои ограничения.