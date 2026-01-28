Ски-альпинизм: что представляет собой новый олимпийский вид спорта
Что такое ски-альпинизм
Ски-альпинизм — это зимний вид спорта, который сочетает в себе восхождения в горах на лыжах, подъемы без них и горнолыжные спуски по трассам и вне их.
Чтобы подниматься в гору и не соскальзывать, участники используют специальную подложку — камус с направленным ворсом. Она клеится на скользящую поверхность лыж для подъема и снимается перед спуском. Спортсмены также используют гибридные крепления и ботинки, позволяющие ноге свободно двигаться на подъеме и фиксирующие ее на спуске. Снаряжение атлеты носят на себе (в частности, некоторые участки требуют переноски лыж).
Ски-альпинизм также называют «скимо» — сокращенно от названия вида спорта на английском языке ski mountaineering.
История ски-альпинизма
Ски-альпинизм — относительно молодой вид спорта. В 1990-х Франция, Италия, Словакия, Андорра и Швейцария создали Международный комитет соревнований по ски-альпинизму (CISAC). В 1992 году он провел первый Европейский чемпионат по этой дисциплине. Спустя семь лет CISAC преобразовали в Международный совет соревнований по ски-альпинизму (ISCM) при Международной федерации альпинизма (UIAA).
В 2002 году прошел первый чемпионат мира по ски-альпинизму.
В 2007-м в Лозанне была создана Международная федерация ски-альпинизма (ISMF). Спустя девять лет Международный олимпийский комитет официально признал ее. Под эгидой федерации проводятся международные турниры — этапы Кубка мира и чемпионаты мира. В нее входят 38 национальных федераций.
В 2020 году ски-альпинизм впервые был представлен на юношеской Олимпиаде в Лозанне. В соревнованиях участвовали 48 атлетов из 16 стран. Они соревновались в трех дисциплинах: индивидуальная гонка, спринт, смешанная эстафета.
В 2021 году МОК решил включить ски-альпинизм в программу зимних Олимпийских игр 2026 года.
Ски-альпинизм на Олимпиаде-2026
На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии соревнования по ски-альпинизму пройдут в Бормио. Этот горнолыжный курорт находится в Альпах, в провинции Сондрио в Ломбардии на севере страны. Соревнования состоятся на склоне Стельвио.
В каких дисциплинах на Олимпиаде разыграют медали в ски-альпинизме
На Играх-2026 в ски-альпинизме разыграют три комплекта наград:
- спринт (мужчины) — 18 участников;
- спринт (женщины) — 18 участниц;
- смешанная эстафета — 18 команд.
Спринт — это гонка, которая длится около трех минут. Она делится на три части: подъем в гору на лыжах, подъем без них — хайкинг, после чего спуск на лыжах по намеченной трассе. Длина трассы составит 610 м с 70-метровым подъемом.
Соревнования начинаются с предварительного раунда, в котором одновременно стартуют шесть человек. Лучшие шесть участников из 18 выходят в финал.
В смешанной эстафете выступают команды, состоящие из одного мужчины и одной женщины, которые участвуют в спринтерской гонке по очереди.
Старт и финиш обеих дисциплин ски-альпинизма пройдет в зоне финиша трассы для горных лыж.
Кто представит Россию в ски-альпинизме на Олимпиаде-2026
Единственным российским ски-альпинистом, квалифицировавшимся для участия в Олимпийских играх 2026 года, стал Никита Филиппов.
Из-за санкций россияне выступают в нейтральном статусе. Чтобы получить его, Филиппов заплатил €5 тыс. «Это мои личные деньги, потратил почти все призовые, все, что было. Перевод сделал через друга, у которого есть счет в казахстанском банке», — рассказал спортсмен. Филиппов отметил, что «готов был отдать все, что есть», потому что мечтает о победе на Олимпиаде.
На чемпионате мира 2025 года Филиппов занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е место в спринте.
Центры ски-альпинизма в России
В России есть несколько центров ски-альпинизма. Вот основные из них:
- Камчатский край. В 2015 году там открыли отделение ски-альпинизма в спортивной школе олимпийского резерва «Морозная»;
- Хибины, Мурманская область. Там в 2003 году провели первые в России соревнования по ски-альпинизму;
- Эльбрус;
- Новосибирск;
- Красноярск.
