Ски-альпинизм: что представляет собой новый олимпийский вид спорта

Россиянин выступит на Олимпиаде в ски-альпинизме: что известно о виде спорта

На зимней Олимпиаде в Италии в 2026 году впервые разыграют награды в ски-альпинизме, за медаль поборется и россиянин. Что известно о самом молодом виде спорта на зимних Играх — в материале РБК

Фото: Maxime Schmid / EPA / ТАСС

Что такое ски-альпинизм

Ски-альпинизм — это зимний вид спорта, который сочетает в себе восхождения в горах на лыжах, подъемы без них и горнолыжные спуски по трассам и вне их.

Чтобы подниматься в гору и не соскальзывать, участники используют специальную подложку — камус с направленным ворсом. Она клеится на скользящую поверхность лыж для подъема и снимается перед спуском. Спортсмены также используют гибридные крепления и ботинки, позволяющие ноге свободно двигаться на подъеме и фиксирующие ее на спуске. Снаряжение атлеты носят на себе (в частности, некоторые участки требуют переноски лыж).

Ски-альпинизм также называют «скимо» — сокращенно от названия вида спорта на английском языке ski mountaineering.

История ски-альпинизма

Ски-альпинизм — относительно молодой вид спорта. В 1990-х Франция, Италия, Словакия, Андорра и Швейцария создали Международный комитет соревнований по ски-альпинизму (CISAC). В 1992 году он провел первый Европейский чемпионат по этой дисциплине. Спустя семь лет CISAC преобразовали в Международный совет соревнований по ски-альпинизму (ISCM) при Международной федерации альпинизма (UIAA).

В 2002 году прошел первый чемпионат мира по ски-альпинизму.

В 2007-м в Лозанне была создана Международная федерация ски-альпинизма (ISMF). Спустя девять лет Международный олимпийский комитет официально признал ее. Под эгидой федерации проводятся международные турниры — этапы Кубка мира и чемпионаты мира. В нее входят 38 национальных федераций.

Фото: IMAGO / ТАСС

В 2020 году ски-альпинизм впервые был представлен на юношеской Олимпиаде в Лозанне. В соревнованиях участвовали 48 атлетов из 16 стран. Они соревновались в трех дисциплинах: индивидуальная гонка, спринт, смешанная эстафета.

В 2021 году МОК решил включить ски-альпинизм в программу зимних Олимпийских игр 2026 года.

Ски-альпинизм на Олимпиаде-2026

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии соревнования по ски-альпинизму пройдут в Бормио. Этот горнолыжный курорт находится в Альпах, в провинции Сондрио в Ломбардии на севере страны. Соревнования состоятся на склоне Стельвио.

В каких дисциплинах на Олимпиаде разыграют медали в ски-альпинизме

Фото: Maxime Schmid / EPA / ТАСС

На Играх-2026 в ски-альпинизме разыграют три комплекта наград:

спринт (мужчины) — 18 участников;

спринт (женщины) — 18 участниц;

смешанная эстафета — 18 команд.

Спринт — это гонка, которая длится около трех минут. Она делится на три части: подъем в гору на лыжах, подъем без них — хайкинг, после чего спуск на лыжах по намеченной трассе. Длина трассы составит 610 м с 70-метровым подъемом.

Соревнования начинаются с предварительного раунда, в котором одновременно стартуют шесть человек. Лучшие шесть участников из 18 выходят в финал.

Фото: Maxime Schmid / EPA / ТАСС

В смешанной эстафете выступают команды, состоящие из одного мужчины и одной женщины, которые участвуют в спринтерской гонке по очереди.

Старт и финиш обеих дисциплин ски-альпинизма пройдет в зоне финиша трассы для горных лыж.

Кто представит Россию в ски-альпинизме на Олимпиаде-2026

Единственным российским ски-альпинистом, квалифицировавшимся для участия в Олимпийских играх 2026 года, стал Никита Филиппов.

Из-за санкций россияне выступают в нейтральном статусе. Чтобы получить его, Филиппов заплатил €5 тыс. «Это мои личные деньги, потратил почти все призовые, все, что было. Перевод сделал через друга, у которого есть счет в казахстанском банке», — рассказал спортсмен. Филиппов отметил, что «готов был отдать все, что есть», потому что мечтает о победе на Олимпиаде.

Никита Филиппов (Фото: Павел Бедняков / AP / ТАСС)

На чемпионате мира 2025 года Филиппов занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е место в спринте.

Центры ски-альпинизма в России

В России есть несколько центров ски-альпинизма. Вот основные из них: