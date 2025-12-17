Российские конькобежцы впервые за 3 года выступили в международных стартах, которые являются квалификационным к ОИ. О трудностях, прогнозах на Игры, глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал в интервью «РБК Спорт»

Video

Содержание:

Николай Гуляев - олимпийский чемпион 1988 года в беге на 1000 м, чемпион мира и Европы 1987 года в классическом многоборье, двукратный чемпион СССР (1987, 1992). Николай Гуляев стал последним советским конькобежцем — чемпионом мира в классическом многоборье. С 2022 года является президентом Союза конькобежцев России, чьи спортсмена на середину декабря получили больше половины российских квот на Олимпийские игры. Весной 2025 года российские конькобежцы и шорт-трекисты впервые за три года выступили в международных стартах. Эти соревнования являются квалификационными к Олимпиаде-2026, которая пройдет в феврале в Италии. Спортсмены Союза конькобежцев России могут составить основу российской команды на Олимпиаде в случае максимального получения неименных квот. Однако ведущих российских конькобежцев не допустили до международных стартов. На отборочные соревнования были допущены 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов. На данный момент у России по две олимпийские квоты в конькобежном спорте (Ксения Коржова (3000 м), Анастасия Семенова* (масс-старт) и шорт-треке (не являются именными, обладатели станут известны позднее).



*Семенова отобралась на Олимпиаду после интервью.

— Впервые за три года российские спортсмены оказались на международной арене. Как оцените результаты на первых стартах?

— Ну, оценивать — это громко сказано. Я считаю, что главное достижение, в том числе и Союза конькобежцев России, и всего конькобежного спорта России, — это допуск российских спортсменов, пусть и пока в нейтральном статусе до участия в международных стартах. И не просто в международных стартах, а в отборе на Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2026 года в Италии. Конькобежцы и представители шорт-трека будут соревноваться в Милане и наши мастера шорт-трека уже завоевали лицензии для участия в Олимпиаде.

Мы никаких прогнозов не делали. Мы там волею судеб и вообще стечением обстоятельств… Я сейчас не буду вдаваться в детали — это было не очень просто, потому что все страны, в которых нашим спортсменам довелось принимать участие в соревнованиях, не относятся к категории дружественных. Это была отдельная история, некий вызов.

Мы, слава богу, со всем справились. Поэтому мы уже там. Но если говорить образно, пока мы только чуть-чуть приоткрыли щель и пытаемся нащупать почву.

— Сильно ли изменился конькобежный спорт и шорт-трек за время отсутствия россиян?

— Вот это несомненный факт. В конькобежном спорте результаты и уровень результатов вырос очень сильно. И что немаловажно, география стран, представители которых эти результаты показывают, сильно расширилась. Один факт: Франция абсолютно не конькобежная страна, но представитель этой страны, причем не натурализованный, а именно француз (правда, он занимался роликовым спортом) сейчас занимает первое место в рейтинге ISU на дистанциях 5 км и 10 км. На мой взгляд, это очень показательно.

Представители Чехии, Германии, Норвегии, Новой Зеландии, Австрии — сейчас в двадцатке лучших. Я уже не говорю про такие страны, которые традиционно сильны в конькобежном спорте, как Голландия, Норвегия и США. В шорт-треке та же самая тенденция: и уровень, и заряженность спортсменов на достижение максимального результата прямо ощущается. И это видно по забегам. Наши ребята выглядели достойно, но задач никто им не ставил.

Нужно называть вещи своими именами и отталкиваться от существующих реалий. Чудес, к сожалению, не бывает. Никто не ставил цели быть в финалах и войти на подиум. Основная задача была завоевать квоты на участие в Олимпийских играх, с чем наши ребята, как мне кажется, справились.

— Велико ли наше отставание от конкурентов?

— Конькобежный спорт — это все-таки спорт очень объективный. И у нас пока, к сожалению, из лидеров только Ксения Коржова допущена. Это не значит, что лидеры российского конькобежного спорта сильно отстают. Просто у них не было возможности соревноваться с ведущими конькобежцами мира, поскольку они не были согласованы в качестве участников международных соревнований под нейтральным статусом. Пока только Ксения хорошо входит в десятку, более-менее, скажем так, приблизилась к лидерам.

Николай Гуляев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Об отношении к россиянам на этапах Кубка мира: «Не без инцидентов»

— Ощутили ли конькобежцы и шорт-трекисты к себе какую-то неприязнь на этапах Кубка мира?

— Мы были готовы к худшему, скажем так. Никаких явных провокационных акций со стороны болельщиков не было. Спортсмены вполне нормально и даже, можно сказать, по-доброму и радушно встретили наших ребят. И ничего такого, что могло оставить какой-то негативный осадок или неприятные ощущения, на мой взгляд, не было.

Это не значит, что нас встретили с распростертыми объятиями, потому что все-таки вынужденное отсутствие дает о себе знать. И ребята меняются. И в основном те, кто сейчас принимал участие в международных стартах, такого опыта не имели.

Это молодые ребята, поэтому в силу определенных обстоятельств они просто не знают своих соперников. Я имею в виду иностранцев, потому что они раньше с ними нигде не пересекались.

В декабре на Кубке мира по шорт-треку впервые с 2022 году на территории Польши выступили российские спортсмены. Ранее власти Польши не пускали россиян для участия в соревнованиях. Шорт-трекистов пустили в Польшу только после вмешательства ISU.

— Были ли какие-то проблемы с визами? Многих российских спортсменов не пустили в Польшу, но шорт-трекистов в итоге пустили.

— Это был целый квест. И я не побоюсь этого слова: мы с этой сложной задачей справились. Не буду вам раскрывать детали, чтобы друзьям из Польши не раскрывать секретов. Факт остается фактом: наши ребята в Польше оказались, и не совсем верно, что в совсем недружественной стране не было никаких инцидентов. И раз это все прошло на должном уровне, значит, мы все сделали правильно. Как мы туда добирались — это останется нашим маленьким секретом. Главное, что мы там были, и это было неожиданно для многих так называемых друзей. Мы сделали такой «ход конем», финт ушами, как у нас говорят, и мы там оказались.

— Учитывая сложившуюся обстановку на международной арене, давление, которое испытывают наши спортсмены, является сдерживающим фактором или мотивирующим?

— Ну, наверное, это лучше спросить у спортсменов, потому что, как я уже сказал, ребята молодые и сравнивать не с чем. Думаю, что основное давление для них было связано с участием в международных соревнованиях в одном поле с лидерами конькобежного спорта — как в самих дисциплинах конькобежного спорта, так и шорт-трека.

Николай Гуляев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Повезти может только раз»

— Вспоминая момент в Солт-Лейк-Сити, когда Александра Саютина на втором круге упала и стала последней, не заработав очков. Позже она признала, что это было ее первое падение за шесть лет. Можно ли сказать, что ее падение было вызвано отсутствием опыта на международных стартах?

— К сожалению, падения случаются на постоянной основе, и не только у российских конькобежцев, но и у лидеров мирового спорта. В этом случае падение — это тоже опыт; когда падаем и встаем, мы растем. Я надеюсь, что Саша, обладая качествами бойца, сделает выводы и это позволит ей продолжать движение вперед, несмотря ни на что.

Я думаю, что каждый участник международных стартов сделает выводы и поймет, где он находится на сегодняшний день. Самое главное, что нужно сделать самому себе, чтобы улучшить свое положение в мировом рейтинге.

— Наши ведущие конькобежцы до квалификации допущены не были. Какой результат на Олимпиаде будет считаться хорошим?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Спорт есть спорт. К сожалению, чудес в конькобежном спорте не произойдет. И мы их не ждем, потому что я реалист. Главное, чтобы ребята показали тот результат, на который они действительно готовы. Вот это основная задача. Пока я практически со 100%-й уверенностью могу сказать, что на Игры поедет Ксения Коржова (конькобежка).

Очень надеюсь, что у Анастасии Семеновой получится все-таки завоевать лицензию и поехать представлять Россию на старте (Семенова отобралась на Олимпиаду после интервью — РБК). А у нее очень интересная дисциплина, где возможны сюрпризы. Настя — боец, и уверен, что у нее должно получиться. И ждем с нетерпением выступления наших стайеров, Даниила Найденышева. Надежды на 10 километров на Кубке мира в Херенвене. И посмотрим, что же все-таки в конечном итоге получится с квотами и с участием на Олимпийских играх в конькобежном спорте.

В шорт-треке все возможно, но никто ни на какое чудо или случай не надеется, потому что может повезти только раз. А для того, чтобы попасть в финал, нужно пройти через сито отбора. Потому что на Олимпиаде очень жесткий отбор: вышел — не прошел в следующий круг — до свидания, домой.

Надеюсь, что все-таки ребята поднимутся максимально высоко и смогут показать то, на что они действительно способны, потому что они уже на сегодняшний момент приобрели определенный опыт. Считаю, что участие в этих четырех этапах позволило им обрести некую уверенность. И больше чем уверен, что они сейчас переосмыслили и сделают выводы и подготовятся максимально к успешному выступлению на Олимпийских играх.

Потому что Олимпиада — это самый главный старт не только сезона, а вообще четырехлетия. И что там говорить, олимпийский пьедестал — это самая главная вершина в карьере любого спортсмена.

— С приближением Олимпиады начинаются дискуссии и, собственно, призывы не ехать из-за отсутствия лидеров и не транслировать Игры на российском телевидении. Например, Павел Кулижников принципиально отказывается выступать под нейтральным флагом. Как вы к этому относитесь? И почему стоит ехать или не ехать, и транслировать или не транслировать?

«Отказ от Олимпиады отбросит нас еще дальше»

— Я уже свою позицию неоднократно озвучивал. Вы понимаете, это дело каждого спортсмена. Я с уважением и с пониманием отнесусь к этой позиции спортсмена. Мы никого не можем заставить, ни уговорить не можем. Это дело каждого. Если брать мою позицию как руководителя общенациональной федерации, конечно, ехать нам нужно, потому что отсутствие выступлений на международной арене отбрасывает нас еще дальше от мировых лидеров.

И тогда вопрос: а для чего мы тренируемся и чего мы хотим? Потому что основная задача спортсмена — это достойно представлять свою страну на международной арене. Я не могу говорить однозначно за или против, потому что это дело каждого.

Николай Гуляев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сейчас я озвучил свою позицию, позицию руководителя, потому что позицию спортсмена я очень хорошо понимаю, так как когда-то сам занимался конькобежным спортом, поэтому это несколько другая позиция. И я сейчас просто не имею морального права ее озвучивать.

— А что думаете насчет трансляции? Стоит транслировать Олимпийские игры на нашем телевидении или нет?

— Для любителей и истинных любителей спорта это вообще самое главное событие с 2022 года. И, конечно же, мы сейчас не рассматриваем никакие политические аспекты того, что происходит. Я уже неоднократно говорил, что это вообще полное безобразие, потому что попираются основные принципы олимпизма. Мое четкое убеждение, что спорт вне политики. Он был. Пока, к сожалению, нет, но я надеюсь, все-таки в будущем вернется к основополагающим принципам олимпизма, что спорт — это объединение, даже на время проведения Олимпийских игр.

В древности, вы помните, останавливались войны. А сейчас в угоду политиканам, происходит вот то, что мы с вами и наблюдаем на международной арене. И, к сожалению, в отношении российских спортсменов действуют, можно так сказать, двойные, а порой и тройные стандарты. К сожалению, с этим на сегодняшний день пока ничего сделать не можем. Но мы своими результатами, своими действиями должны доказывать, что мы вернемся, что мировой спорт без участия российских спортсменов не будет полноценным. Вот это мое убеждение.

— Чем завершилась история конфликта с Павлом Кулижниковым и его тренером?

— Не хочу комментировать какие-то конфликты. Наша задача, чтобы лидеры и спортсмены, на кого мы рассчитываем, продолжали тренироваться. Потому что дело спортсмена — тренироваться, дело тренера — обеспечивать тренировочный процесс. Задача федерации — помогать, чтобы этот процесс был максимально эффективным. Неделю назад был на Кубке России по многоборью, который является отбором на чемпионат страны, где Павел принимал участие. И все спортсмены, лидеры спринта, также принимали участие и показали довольно приличные для Челябинска результаты.

Сейчас я их не сравниваю с ведущими мировыми, потому что это несерьезно. Как говорится, нельзя сравнивать несопоставимые вещи. И какие-то промежуточные выводы мы можем делать по завершении чемпионата России по отдельным дистанциям, который пройдет в конце декабря в Коломне. Потому что Коломенский лед самый быстрый в России, он по многим характеристикам сопоставим с равнинными коньками Европы и мира.

Николай Гуляев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Лед тронулся»

— Ряд наших сильнейших спортсменов не были допущены. Когда то же самое случилось со спортсменами Белоруссии, Союз конькобежцев страны подал апелляцию. Почему мы не стали подавать?

— Можно поинтересоваться результатом этой апелляции? Я ответил на ваш вопрос.

— Среди тех, кого не допустили, была и Дарья Качанова. Позже по собственной инициативе подала апелляцию в CAS, которую отклонили. Союзом конькобежцев предлагалась поддержка ей в этом вопросе.

— Это было личное решение спортсменки, потому что условия, предложенные нам Международным союзом конькобежцев, были озвучены. Мы их приняли, и, естественно, какие апелляции и какие комментарии могли быть? Все очень просто: «Мы можем вас допустить, но на таких и таких условиях. Принимаются? Принимаются». Какие разговоры, какие апелляции и вопросы после этого могут быть?

— Раз уж речь зашла о судах, недавно стало известно, что CAS одобрил иск наших лыжников, и это значит, что они тоже впервые за три года возвращаются на международные старты. Это уже третье решение CAS в пользу допуска россиян с октября. И можем ли мы говорить о том, что лед тронулся и Россия постепенно возвращается в международный спорт?

— Считаю, что мы обязаны об этом говорить, потому что это уже неоспоримые факты. И такое решение CAS говорит о том, что зачастую международные федерации, в угоду каким-то политическим или каким бы то ни было интересам, принимают решения, которые противоречат и принципам спорта, и олимпизма. Все-таки справедливость в данном случае восстанавливается, и пусть медленно, но верно, российские спортсмены возвращаются на международную арену.

Я больше чем уверен, что в ближайшее время, мы вернемся уже по-настоящему. Я сейчас не говорю про спортивный результат, это отдельная история, а именно, что мы будем представлять свою страну с флагом и гимном. Гимн — это уже квинтэссенция успеха, потому что он исполняется только в честь победителя. И я уверен, что во многих видах спорта российские спортсмены вернутся и сделают это триумфально. Это как раз основная задача: чтобы вернуться не просто участниками международных соревнований, а войти в число лидеров, как это было ранее.

— После 2022 года целый ряд спортсменов перешли в другие сборные. Пробовали ли их удержать? Следите ли вы сейчас за их выступлениями?

— Это решение самих спортсменов. У нас таких случаев немного. Так, чтобы специально следить, мы этого не делаем. Но факт остается фактом. Из тех, кто перешел и был допущен до отбора, кто-то выступает за Узбекистан. Но это не лидеры мирового сезона и вообще не мировые лидеры. Я не думаю, что качественно что-то изменилось, и не думаю, что они в полной мере достигли той цели, ради которой перешли в другие страны.

— Владимир Семирунний, например, перешедший в сборную Польши в этом сезоне, установил личные рекорды и отлично выступает на международных стартах. Его тоже не было возможности отговорить. Испытываете ли вы какие-то эмоции по этому поводу?

— С ним вообще отдельная история. Мы узнали это все постфактум, и даже возможности отговорить или хотя бы просто поговорить не было. Нас просто поставили перед фактом. Ну, тот же Владимир Семирунний на сегодняшний день первый в резерве, но пока не имеет квоты для участия в Олимпийских играх. Поэтому насколько это было необходимо, или такое решение было важным и принципиально судьбоносным, я не могу сказать. Как говорится, поживем — увидим.

Понимаете, у нас нет ни полномочий, ни желания кого-то отговаривать. Мы же общественная организация. И, конечно, если у кого-то возникает такое желание, то спортсмены, придя к нам, в частности, ко мне, говорят о своем желании. Мы откровенно разговариваем и дальше принимаем какое-то решение. Если удается убедить, не заставить, а убедить или переубедить того или иного спортсмена, то я считаю свою миссию выполненной. Но в то же время это личное решение каждого спортсмена, они не являются какими-то заложниками системы. Конечно, в целом мы против таких случаев, потому что государство с детства вкладывает в подготовку спортсменов.

Я считаю, что это абсолютно неправильно и не чисто. Не буду говорить какие-то высокие слова, но однозначно это не патриотично и неправильный поступок. Хотя, с другой стороны, я как спортсмен понимаю, что это выбор каждого. А дальше к чему это приведет? Что им это даст? Поживем — увидим.

Николай Гуляев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Не все нас любят»

— Так совпало, что в 2022 году вы возглавили Союз конькобежцев России, а ISU возглавил Ким Чжэ Ель. Это первый президент ISU из Азии. Это бизнесмен, у него нет спортивного прошлого. Это как-то отражается на модели управления организации? Какие у вас отношения?

— Мне сложно судить, насколько это отражается на модели организации. Я вижу много изменений. Пока не могу сказать, насколько они положительные. Но то, что не хуже — это однозначно. Много изменений. Взять хотя бы даже ребрендинг организации. Отдельное спасибо господину Киму за то, что у нас открытые, деловые, не могу сказать дружеские, но очень добрые и понятные отношения.

Я на прямой связи, и все, о чем я просил — те вещи, которые в компетенции президента — ничего сверхъестественного — они все были решены, все просьбы, не мои личные, а имеется в виду от имени Союза конькобежцев России, были учтены и решены положительно. За это отдельное спасибо руководству ISU. Это я могу сказать с уверенностью. Да, они пытаются внедрить сейчас более перспективную, более современную модель управления и в конькобежный спорт, и в фигурное катание — это все-таки консервативные виды спорта с устоявшимися традициями.

Стоит отметить, что Союзу конькобежцев России в следующем году исполняется аж целых 110 лет. Выглядим мы неплохо. Вот поэтому я думаю, что в конечном итоге все изменения приведут к каким-то подвижкам в части популяризации вида спорта и посредством вовлечения большего количества занимающихся.

— А есть ли поддержка со стороны других стран? Многие ли были за возвращение россиян?

— Ну, не все нас любят. Понятно, что очень многие принимали решение в угоду политическим мотивам руководителей своих стран. Но факт остается фактом, что на голосовании большее количество голосующих приняли решение в пользу России. Вот, собственно, и ответ на вопрос.

— Во многих видах спорта главными противниками недопуска россиян стали скандинавы и финны. У вас такая же ситуация?

— Финны сейчас в конькобежном спорте вообще ничего из себя не представляют. Из скандинавов пока на слуху норвежцы. Но с норвежской федерацией ровные отношения. Достаточно сказать, что сейчас федерацию возглавил бывший конькобежец, который на крайнем конгрессе, проходившем в начале июня-июля в Лозанне подошел: «1981 год, чемпионат мира. Николай, ты первый, я — последний, ну, в силу падения». Но я говорю: «Ну, я же не знал, что ты упал». Он ответил: «Нет-нет-нет. Это просто как констатация факта». Поэтому мы абсолютно нормально общаемся, разговариваем. Повторюсь, очень часто решение принимается не по объективным факторам, а в угоду политическим интересам.

«Об объединении федераций не думаем»

— Ранее министр спорта Михаил Дегтярев говорил о планах объединить ряд федераций по зимним видам спорта. Идет ли речь об объединении Союза конькобежцев и Федерации фигурного катания? Поднимался ли вообще такой вопрос?

— Мы сейчас, и представители фигурного катания, и Союза конькобежцев России, готовимся к достойному выступлению на Олимпийских играх. И коль скоро мы допущены к участию в международных стартах, то все наши усилия направлены ровно на это. Ни о чем другом мы не думаем и не обсуждаем ни с кем.

Николай Гуляев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

— Тем не менее, в России уже произошел ряд объединений. Как вообще к такой тенденции вы относитесь?

— Я предпочитаю честно делать свою работу и не комментировать решения руководителей тех или иных федераций и спортивного руководства страны. Нам есть чем заниматься. Первый пункт устава любой федерации гласит: популяризация и развитие вида спорта на территории Российской Федерации. Этим мы сейчас и занимаемся.

«Отчисления букмекеров были основным источником финансирования»

— В ряде федераций больше чем наполовину сократились целевые отчисления от букмекеров из-за изменения системы распределения. Какова ситуация в Союзе конькобежцев?

— Сейчас все целевые отчисления букмекеров поступают на счет фонда, который создан распоряжением правительства. Это ни для кого не секрет. Как будут распределяться эти деньги, мы уже понимаем. В основном это поддержка детского и массового спорта, о чем также сказал министр спорта и президент Олимпийского комитета Михаил Владимирович Дегтярев. Поэтому мы работаем в существующих реалиях.

— Букмекеры ранее предупреждали, что из-за введения новых налогов на бизнес им придется пересмотреть ряд контрактов с федерациями, лигами и клубами. От некоторых вовсе отказаться. Известно ли, как эта ситуация отразится на вашей федерации? Сократится ли сумма контрактов с букмекерами? Или букмекеры вообще отказались от продолжения сотрудничества?

— А у нас прямого сотрудничества с букмекерами и не было. Мы получали деньги, опять же, согласно распоряжению и приказу Минспорта, через единого регулятора азартных игр. Это была фиксированная сумма, и прямых договоров либо каких бы то ни было контрактов с букмекерами у Союза конькобежцев России, наверное, к сожалению, не было.

— Какую долю в бюджете составляли отчисления от букмекеров?

— Те деньги, которые мы получали от единого регулятора азартных игр, были, по большому счету, основными источниками финансирования. Я сейчас не говорю про бюджет подготовки ведущих российских конькобежцев, это прерогатива Центра спортивной подготовки Минспорта. Там в полном объеме то, что было необходимо, и то, что нам положено, что мы наработали, мы получали.

Конечно, это было таким серьезным подспорьем в нашей работе, целевые отчисления. Но мы живем в существующих реалиях, и я понимаю, что мы работали, работаем и будем дальше работать, и знаем, что делать и как.

— Можно ли восполнить потери в бюджете, если они есть, или если они будут, за счет других каналов финансирования или организации прибыльных соревнований?

— К сожалению, конькобежный спорт не является таким зрелищным, популярным, а соответственно, не настолько интересен и спонсорам, и букмекерам, как которые могли бы потенциально выступать в качестве спонсора или основного партнера федерации. Но, тем не менее, мы такие усилия предпринимаем, потому что в своей деятельности мы очень много усилий тратим на популяризацию и продвижение как спорта массового, так и детского. И это один из основных видов деятельности, на котором мы сейчас максимально сосредоточены.

Мы понимаем, что если не вложить и не обратить должного внимания на детский спорт, завтра некому будет приглашать в сборную команду России. Мы понимаем, что в данном случае такой забытый, наверное, но хорошо известный в советское время лозунг «От массовости к олимпийской медали» очень даже актуален.

Поэтому мы очень много усилий тратим и на популяризацию, и много мероприятий под эгидой СКР проводим именно в части популяризации катания на коньках и бега на любых типов коньков. А уже потом дело ребенка, родителей выбирать тот вид спорта, куда бы они хотели пойти и где возможно достичь успехов. Поэтому катание на коньках является основой для многих зимних двух видов спорта хоккей, фигурное катание, шорт-трек, хоккей с мячом. Вот, пожалуйста, выбирай. Я уже не говорю про конькобежный спорт.

Мы наблюдаем рост популярности, который напрямую связан с наличием инфраструктуры, прежде всего это искусственный лед, пусть даже открытый, не очень большой, затратный проект, но имеет очень хороший коэффициент отдачи. Это и количество занимающихся увеличением, и вовлечение населения в катание на коньках. Вот недавно мне попался рейтинг составлен на основе 40 млрд упоминаний цитируемости зимних видов спорта. По популярности первое место, конечно, хоккей, второе место — катание на коньках; и только потом сноуборд, бег на лыжах и другие.

— Повлияют ли как-то изменения в системе отчисления на планы федерации? Планируется отмены каких-то программ соревнований или сборов?

— Мы сейчас в процессе, однозначно не могу сказать, как это повлияет, но не бывает безвыходных ситуаций. Я думаю, что мы со всем справимся при правильном планировании, определении приоритетов и постановки задач.

Сборы это прерогатива ISU, это спорт высших достижений никоим образом не пострадает в части подготовки и обеспечения подготовки и создания условий. Имеется и материально техническая база, и материально техническое обеспечение. Это все прерогатива Минспорта и Центра спортивной подготовки сборных команд. Там все остается по прежнему. Наша задача — правильно этим воспользоваться, чтобы был максимальный результат.

И уже сейчас мы думаем об Олимпиаде-2030, где мы тоже с флагом, в национальных костюмах с гербом России, уверенно идем в колонне на церемонии открытия. И, конечно же, гимн России звучит как можно чаще, и наши зрители, любители спорта, скучивающиеся по российским спортсменам, следят за, надеюсь, успешным выступлением по телевизору. Но это перспектива.