CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников от турниров

Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов на соревнования. Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

«Россия выиграла иск в CAS к FIS. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям», — написал Дегтярев.

По словам Дегтярева, арбитры CAS признали требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами.

Таким образом, это решение CAS открывает для российских спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.

Cовет FIS 21 октября решил не допускать россиян к Играм даже в нейтральном статусе. Российская сторона подала апелляцию в CAS на это решение. Иск был подан Ассоциацией лыжных видов спорта и Паралимпийским комитетом России.

Ранее CAS постановил допустить российских саночников в нейтральном статусе, а апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса об отстранении российских бобслеистов и скелетонистов.

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. При этом большинство федераций по зимним олимпийским видам спорта не разрешили россиянам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остались еще шансы у конькобежцев и шорт-трекистов.