Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в матче с командой Гренады забил рекордный 31-й гол за сборную России по футболу.
Дзюба отличился на 43-й минуте матча, сделав счет 3:0.
Дзюба вернулся в сборную впервые с 2021 года и вышел на матч с Гренадой с капитанской повязкой.
Ранее Дзюба делил лидерство в сборной по голам с Александром Кержаковым, который завершил карьеру в 2017 году.
В этом сезоне 36-летний Дзюба стал лучшим бомбардиром российского футбола: 9 марта он забил 234-й гол в карьере, опередив по этому показателю Кержакова.
Дзюба провел за сборную 56 матчей.
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