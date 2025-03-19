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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Артем Дзюба стал рекордсменом по голам за сборную России
Матч с Гренадой стал для Дзюбы 56-м в форме сборной России. Он забил 31-й гол за национальную команду на 43-й минуте, сделав счет 3:0
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в матче с командой Гренады забил рекордный 31-й гол за сборную России по футболу.

Дзюба отличился на 43-й минуте матча, сделав счет 3:0.

Дзюба вернулся в сборную впервые с 2021 года и вышел на матч с Гренадой с капитанской повязкой.

Ранее Дзюба делил лидерство в сборной по голам с Александром Кержаковым, который завершил карьеру в 2017 году.

В этом сезоне 36-летний Дзюба стал лучшим бомбардиром российского футбола: 9 марта он забил 234-й гол в карьере, опередив по этому показателю Кержакова.

Дзюба провел за сборную 56 матчей.

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Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Артем Дзюба сборная России по футболу
Александр Кержаков фото

Александр Кержаков

спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 ноября 1982 года
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