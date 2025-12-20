Нападающий «Акрона» может лишиться лидерства в списке лучших бомбардиров национальной команды, если на Александра Кержакова перепишут гол в матче с Германией, который прошел в 2005 году

Александр Кержаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба сообщил о своей готовности вновь сыграть за сборную России по футболу.

«Готов вернуться в сборную», — сказал 37-летний футболист «РБ Спорт».

Ранее 20 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что ФИФА подтвердила, что автором второго гола в матче с Германией (2:2), который состоялся 8 июня 2005 года, был не Андрей Аршавин, а Александр Кержаков. Если на Кержакова в итоге перепишут этот гол, то Дзюба лишится лидерства в списке лучших бомбардиров национальной команды. Сейчас у Дзюбы 31 гол за сборную, у Кержакова — 30.

В РФС заявили, что Немецкий футбольный союз как организатор той товарищеской встречи должен принять решение по поводу того, переписывать ли на Кержакова гол.

Дзюба 19 марта стал лучшим бомбардиром в истории сборной России: он забил 31-й гол за национальную команду в матче с Гренадой. За сборную форвард тогда сыграл впервые с 2021 года и больше после этого не вызывался.

Дзюба провел за сборную 56 матчей, Кержаков — 90.

В прошлом сезоне Дзюба также стал лучшим бомбардиром российского футбола: 9 марта он забил 234-й гол в карьере, опередив по этому показателю Кержакова.