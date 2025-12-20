 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Дзюба выразил готовность вернуться в сборную России

Нападающий «Акрона» может лишиться лидерства в списке лучших бомбардиров национальной команды, если на Александра Кержакова перепишут гол в матче с Германией, который прошел в 2005 году
Александр Кержаков
Александр Кержаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба сообщил о своей готовности вновь сыграть за сборную России по футболу.

«Готов вернуться в сборную», — сказал 37-летний футболист «РБ Спорт».

Ранее 20 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что ФИФА подтвердила, что автором второго гола в матче с Германией (2:2), который состоялся 8 июня 2005 года, был не Андрей Аршавин, а Александр Кержаков. Если на Кержакова в итоге перепишут этот гол, то Дзюба лишится лидерства в списке лучших бомбардиров национальной команды. Сейчас у Дзюбы 31 гол за сборную, у Кержакова — 30.

В РФС заявили, что Немецкий футбольный союз как организатор той товарищеской встречи должен принять решение по поводу того, переписывать ли на Кержакова гол.

Дзюба 19 марта стал лучшим бомбардиром в истории сборной России: он забил 31-й гол за национальную команду в матче с Гренадой. За сборную форвард тогда сыграл впервые с 2021 года и больше после этого не вызывался.

Дзюба провел за сборную 56 матчей, Кержаков — 90.

В прошлом сезоне Дзюба также стал лучшим бомбардиром российского футбола: 9 марта он забил 234-й гол в карьере, опередив по этому показателю Кержакова.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу Артем Дзюба
Артем Дзюба фото
Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988 года
Александр Кержаков фото
Александр Кержаков
спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 ноября 1982 года

