Дзюба выразил готовность вернуться в сборную России
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба сообщил о своей готовности вновь сыграть за сборную России по футболу.
«Готов вернуться в сборную», — сказал 37-летний футболист «РБ Спорт».
Ранее 20 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что ФИФА подтвердила, что автором второго гола в матче с Германией (2:2), который состоялся 8 июня 2005 года, был не Андрей Аршавин, а Александр Кержаков. Если на Кержакова в итоге перепишут этот гол, то Дзюба лишится лидерства в списке лучших бомбардиров национальной команды. Сейчас у Дзюбы 31 гол за сборную, у Кержакова — 30.
В РФС заявили, что Немецкий футбольный союз как организатор той товарищеской встречи должен принять решение по поводу того, переписывать ли на Кержакова гол.
Дзюба 19 марта стал лучшим бомбардиром в истории сборной России: он забил 31-й гол за национальную команду в матче с Гренадой. За сборную форвард тогда сыграл впервые с 2021 года и больше после этого не вызывался.
Дзюба провел за сборную 56 матчей, Кержаков — 90.
В прошлом сезоне Дзюба также стал лучшим бомбардиром российского футбола: 9 марта он забил 234-й гол в карьере, опередив по этому показателю Кержакова.
