Реклама
Спорт⁠,
0

«Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером

«Спартак» объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером
Соглашение с тренером рассчитано до лета 2028 года. Хуан Карлос Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году — в штабе Унаи Эмери
Хуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо (Фото: Michael Campanella / Getty Images)

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении испанца Хуана Карлоса Карседо главным тренером.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.

Карседо приступит к исполнению своих обязанностей 8 января.

«Вместе с ним в тренерском штабе «красно-белых» будут работать помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа. Кроме того, работу в основе продолжат Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес», — сообщили в «Спартаке».

Карседо в 2006–2019 годах работал ассистентом Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». В 2012-м был в тренерском штабе «Спартака».

В качестве главного тренера Карседо возглавлял «Ибицу», «Сарагосу», с 2023-го — кипрский «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.

«Спартак» после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. До ноября команду возглавлял Деян Станкович, потом его место временно занял Романов.

Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва
