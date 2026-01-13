Артем Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры в конце сезона

Дзюба не исключил возможность завершения карьеры в конце сезона

Дзюба заявил, что со здоровьем у него «все великолепно»

Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского клуба «Акрон» Артем Дзюба заявил «РИА Новости», что не исключает возможность завершения карьеры после сезона 2025/26.

На вопрос о том, будет ли текущий сезон для него последним, футболист ответил, что еще думает над этим.

Дзюба вместе с командой 13 января проходит медосмотр. Футболист провел отпуск в Северной Осетии. Он рассказал, что чувствует себя прекрасно после отдыха.

«Со здоровьем все хорошо, великолепно. Сбил после Осетии пять килограммов, так что ничего лишнего. Все нормально», — сказал Дзюба.

С сентября 2024 года Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон». В текущем сезоне спортсмен сыграл 16 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

В прошлом сезоне 37-летний футболист стал лучшим бомбардиром российского футбола, он забил 234-й гол в карьере, опередив по этому показателю Александра Кержакова (233).

Ранее Дзюба выразил готовность вновь вернуться в сборную России. Он провел за национальную команду 56 матчей и забил 31 мяч, став лучшим бомбардиром в истории сборной.

На протяжении карьеры Дзюба также играл за «Спартак», «Зенит», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив», на правах аренды выступал за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», трехкратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.