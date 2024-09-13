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Лучшая российская теннисистка-юниорка вышла в финал турнира в Тунисе

Лучшая российская теннисистка-юниорка Корнеева вышла в финал турнира в Тунисе
17-летняя Алина Корнеева, которая не играла с февраля из-за травмы руки, в первом в ее карьере турнире WTA в парном разряде дошла до решающего матча
Алина Корнеева
Алина Корнеева (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российские теннисистки Алина Корнеева и Анастасия Захарова вышли в финал турнира WTA в Монастире (Тунис) в парном разряде.

В полуфинале они обыграли белоруску Алену Фалей и россиянку Елену Приданкину со счетом 6:3, 6:4.

Во втором полуфинале позднее сыграют Анна Блинкова (Россия)/Маяр Шериф (Египет) — Анита Вагнер (Босния и Герцеговина)/Екатерина Яшина (Россия).

17-летняя Корнеева проводит первый турнир с февраля, ранее она перенесла операцию на кисти. В одиночном разряде в Монастире россиянка проиграла в финале квалификации. Примечательно, что Корнеева впервые в карьере играет в парном разряде на турнире WTA.

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В прошлом сезоне Корнеева стала победительницей юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос», дошла до полуфинала на юниорском Уимблдоне, выиграла юниорский итоговый турнир и завоевала дебютные трофеи на профессиональном уровне на турнирах категорий W60 и W100. Международная федерация тенниса (ITF) признала ее лучшей юниоркой года. В этом сезоне россиянка в 16 лет выиграла первый матч в основной сетке Australian Open.

Захаровой 22 года, она дважды доходила до финалов на турнирах WTA в парном разряде.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Алина Корнеева
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