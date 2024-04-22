Лучшая российская теннисистка-юниорка перенесла операцию на руке

Алина Корнеева сообщила, что в феврале у нее начались проблемы с кистью и медобследование показало необходимость операции. Она рассчитывает вернуться к Уимблдону

Алина Корнеева (Фото: Maya Thompson / Getty Images)

Чемпионка мира 2023 года среди юниоров по версии Международной федерации тенниса (ITF) Алина Корнеева сообщила в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что перенесла операцию в Барселоне и вернется не раньше Уимблдона.

«С февраля у меня начались проблемы с кистью. Обследования показали нестабильность сухожилия. <...> Операция прошла успешно в Барселоне, но теперь меня ждет тяжелый период реабилитации», — написала 16-летняя теннисистка.

Корнеева выразила надежду, что сможет выступить на Уимблдоне (1–14 июля).

Корнеева в прошлом сезоне стала победительницей юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос», дошла до полуфинала на юниорском Уимблдоне, выиграла юниорский итоговый турнир и завоевала дебютные трофеи на профессиональном уровне на турнирах категорий W60 и W100.