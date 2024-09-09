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Калинская и Шнайдер обновили личный рекорд в рейтинге WTA

Калинская поднялась на 14-е место в рейтинге WTA и обновила личный рекорд
Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на одну позицию в мировом рейтинге. Она впервые в карьере заняла 14-е место
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Анна Калинская обновила личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), актуальная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Для российской теннисистки, которая поднялась на одну позицию, 14-е место в мировом рейтинге стало новым карьерным рекордом.

На прошедшей неделе 25-летняя россиянка дошла до третьего круга последнего в сезоне турнира «Большого шлема», US Open. Российская теннисистка уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.

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Арина Соболенко

Также российская теннисистка Диана Шнайдер, которая в 1/8 финала US Open уступила финалистке турнира американке Джессике Пегуле, обновила личный рекорд. Россиянка поднялась с 18-го на 17-е место.

Первое место в мировом рейтинге продолжает занимать полька Ига Швёнтек, второе место — белорусская спортсменка Арина Соболенко, тройку замыкает Джессика Пегула из США, которая дошла до финала US Open. Выше Калинской из россиянок находится только Дарья Касаткина (13-е место)

Обновленный рейтинг WTA от 9 сентября:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 885 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716;
3 (6). Джессика Пегула (США) — 6220;
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871;
5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5398;
6 (3). Кори Гауфф (США) — 4983;
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980;
8 (12). Эмма Наварро (США) — 3810;
9 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3631;
10 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515;
12 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3008;
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2803;
14 (15). Анна Калинская (Россия) — 2772;
15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2720;
17 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2571;
23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153;
25 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021;
31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1778;
36 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1517;
42 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308;
68 (75). Эрика Андреева (Россия) — 932;
79 (81). Анна Блинкова (Россия) — 861;
89 (104). Камилла Рахимова (Россия) — 812.

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Альвина Цаканян
WTA теннис Анна Калинская Диана Шнайдер
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