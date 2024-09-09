Калинская поднялась на 14-е место в рейтинге WTA и обновила личный рекорд

Калинская и Шнайдер обновили личный рекорд в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на одну позицию в мировом рейтинге. Она впервые в карьере заняла 14-е место

Анна Калинская (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Анна Калинская обновила личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), актуальная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Для российской теннисистки, которая поднялась на одну позицию, 14-е место в мировом рейтинге стало новым карьерным рекордом.

На прошедшей неделе 25-летняя россиянка дошла до третьего круга последнего в сезоне турнира «Большого шлема», US Open. Российская теннисистка уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.

Также российская теннисистка Диана Шнайдер, которая в 1/8 финала US Open уступила финалистке турнира американке Джессике Пегуле, обновила личный рекорд. Россиянка поднялась с 18-го на 17-е место.

Первое место в мировом рейтинге продолжает занимать полька Ига Швёнтек, второе место — белорусская спортсменка Арина Соболенко, тройку замыкает Джессика Пегула из США, которая дошла до финала US Open. Выше Калинской из россиянок находится только Дарья Касаткина (13-е место)

Обновленный рейтинг WTA от 9 сентября: 1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 885 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716;

3 (6). Джессика Пегула (США) — 6220;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871;

5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5398;

6 (3). Кори Гауфф (США) — 4983;

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980;

8 (12). Эмма Наварро (США) — 3810;

9 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3631;

10 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515;

12 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3008;

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2803;

14 (15). Анна Калинская (Россия) — 2772;

15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2720;

17 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2571;

23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153;

25 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021;

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1778;

36 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1517;

42 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308;

68 (75). Эрика Андреева (Россия) — 932;

79 (81). Анна Блинкова (Россия) — 861;

89 (104). Камилла Рахимова (Россия) — 812.