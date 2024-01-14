Россиянка в 16 лет выиграла первый матч в основной сетке Australian Open
Российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open, который проходит в Мельбурне.
Корнеева победила в трех сетах испанку Сару Соррибес-Тормо (52-я в рейтинге WTA) — 4:6, 6:3, 6:2.
Корнеевой 16 лет, она занимает 179-е место в мировом рейтинге и впервые пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.
На счету Корнеевой победы на юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году; Международная федерация тенниса (ITF) признала ее чемпионкой мира среди юниорок.
Следующей соперницей Корнеевой будет чешка Линда Фрухвиртова или бразильянка Беатрис Аддад-Майя (12-я ракетка мира).
Australian Open завершится 28 января.
В прошлом году россиянки дошли только до третьего круга турнира — Екатерина Александрова и сменившая впоследствии гражданство на французское Варвара Грачева.