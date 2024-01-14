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Россиянка в 16 лет выиграла первый матч в основной сетке Australian Open

Алина Корнеева в 16 лет выиграла первый матч в основной сетке Australian Open
Алина Корнеева одержала волевую победу над первой ракеткой Испании Сарой Соррибес-Тормо — 4:6, 6:3, 6:2
Алина Корнеева
Алина Корнеева (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open, который проходит в Мельбурне.

Корнеева победила в трех сетах испанку Сару Соррибес-Тормо (52-я в рейтинге WTA) — 4:6, 6:3, 6:2.

Корнеевой 16 лет, она занимает 179-е место в мировом рейтинге и впервые пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

На счету Корнеевой победы на юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году; Международная федерация тенниса (ITF) признала ее чемпионкой мира среди юниорок.

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Следующей соперницей Корнеевой будет чешка Линда Фрухвиртова или бразильянка Беатрис Аддад-Майя (12-я ракетка мира).

Australian Open завершится 28 января.

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В прошлом году россиянки дошли только до третьего круга турнира — Екатерина Александрова и сменившая впоследствии гражданство на французское Варвара Грачева.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Australian Open Алина Корнеева
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