Алина Корнеева в 16 лет выиграла первый матч в основной сетке Australian Open

Россиянка в 16 лет выиграла первый матч в основной сетке Australian Open

Алина Корнеева одержала волевую победу над первой ракеткой Испании Сарой Соррибес-Тормо — 4:6, 6:3, 6:2

Алина Корнеева (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open, который проходит в Мельбурне.

Корнеева победила в трех сетах испанку Сару Соррибес-Тормо (52-я в рейтинге WTA) — 4:6, 6:3, 6:2.

Корнеевой 16 лет, она занимает 179-е место в мировом рейтинге и впервые пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

На счету Корнеевой победы на юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году; Международная федерация тенниса (ITF) признала ее чемпионкой мира среди юниорок.

Следующей соперницей Корнеевой будет чешка Линда Фрухвиртова или бразильянка Беатрис Аддад-Майя (12-я ракетка мира).

Australian Open завершится 28 января.

В прошлом году россиянки дошли только до третьего круга турнира — Екатерина Александрова и сменившая впоследствии гражданство на французское Варвара Грачева.