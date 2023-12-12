ITF признала российскую теннисистку чемпионкой мира среди юниоров
Международная федерация тенниса (ITF) признала россиянку Алину Корнееву чемпионкой мира среди юниоров по итогам 2023 года. Об этом сообщается на сайте ITF.
16-летняя Корнеева завершила сезон на первом месте в юниорском рейтинге ITF.
«Я очень довольна результатами, которых добилась в этом году, и, конечно, очень рада, что по итогам года я стану № 1. Но я не хочу останавливаться на достигнутом. Я не могу дождаться следующего сезона и надеюсь, что он принесет что-то новое», — сказала Корнеева.
Корнеева занимает 176-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году она стала победительницей юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос», дошла до полуфинала на юниорском Уимблдоне, выиграла юниорский итоговый турнир.
В октябре Корнеева выиграла первый матч в основной сетке турнира WTA. Также в этом году она завоевала дебютные трофеи на профессиональном уровне — на турнирах категории W60 в Претории и W100 в Фигейра-да-Фош (Португалия).
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