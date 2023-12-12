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ITF признала российскую теннисистку чемпионкой мира среди юниоров

ITF признала российскую теннисистку Корнееву чемпионкой мира среди юниоров
Алина Корнеева завершила сезон на первом месте в юниорском рейтинге. В 2023 году 16-летняя россиянка выиграла юниорские Australian Open, «Ролан Гаррос» и итоговый турнир, завоевала два первых трофея на профессиональном уровне
Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

Международная федерация тенниса (ITF) признала россиянку Алину Корнееву чемпионкой мира среди юниоров по итогам 2023 года. Об этом сообщается на сайте ITF.

16-летняя Корнеева завершила сезон на первом месте в юниорском рейтинге ITF.

«Я очень довольна результатами, которых добилась в этом году, и, конечно, очень рада, что по итогам года я стану № 1. Но я не хочу останавливаться на достигнутом. Я не могу дождаться следующего сезона и надеюсь, что он принесет что-то новое», — сказала Корнеева.

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Корнеева занимает 176-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году она стала победительницей юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос», дошла до полуфинала на юниорском Уимблдоне, выиграла юниорский итоговый турнир.

В октябре Корнеева выиграла первый матч в основной сетке турнира WTA. Также в этом году она завоевала дебютные трофеи на профессиональном уровне — на турнирах категории W60 в Претории и W100 в Фигейра-да-Фош (Португалия).

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Алина Корнеева

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